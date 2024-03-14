Murat Gezici, son İstanbul yerel seçim anketini paylaştı: Murat Kurum öne geçti

Yerel seçim yaklaştıkça anketlerin sayısı artıyor.Seçime 17 gün kala heyecan artarken bir anket daha sahadaki durumu ortaya koydu.tv100 ekranlarında Gürkan Hacır'ın sunduğu Taksim Meydanı programına katılan Gezici Araştırma'nın sahibi Murat Gezici, İstanbul özelinde son anket verilerini paylaştı.Gezici, Cumhur İttifakı İstanbul adayı Murat Kurum'un geriden gelerek öne geçtiğini belirtirken, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yüzde 47'den 43,5'e gerilediğini söyledi.'Fark 1,8'e kadar çıkacak'Gezici, şöyle konuştu:Ekrem Bey öndeydi fakat arkadan Murat Kurum aşama aşama yükselerek geldi. Ekrem İmamoğlu'nun yüzde 47'lerden yüzde 43,5'e kadar gerilediğini görüyoruz. Murat Kurum'un ise 3 farklı araştırmanın 3'ünde de yükselerek geldiğini görüyoruz. 44,1 çıkıyor. Ben iddialıyım aradaki fark 1,8'e kadar açılacak.Gezici'nin anketine göre son veriler ise şu şekilde:Murat Kurum: % 44,1Ekrem İmamoğlu: %43,5DEM Parti: %4,1Azmi Karamahmutoğlu: %3,1Mehmet Altınöz: % 2,3Buğra Kavuncu: %1,7Diğer: %1,2