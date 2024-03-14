Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu dışında tüm yurdun yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun yükseklerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunduğu aktarıldı. Öte yandan Güneydoğu kesimlerde yer yer toz taşınımı beklendiğine dikkat çekildi.Hava sıcaklığının, kuzey ve iç kesimlerde 2 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.Rüzarın ise; güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey kesimleri ve güneydoğusu ile Sivas çevrelerinde yer yer kuvvetli (40 ila 60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.Rüzgarın, güneyli yönlerden Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey kesimleri ve güneydoğusu ile Sivas çevrelerinde yer yer kuvvetli (40 ila 60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması yönünde uyarıda bulunuldu.Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunması için uyarı yapıldı.Güneydoğu kesimlerde toz taşınımı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması yönünde uyarıda bulunuldu.Bölge bölge hava durumu:Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.EDİRNE °C, 15°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlıİSTANBUL °C, 14°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlıKIRKLARELİ °C, 14°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlıKOCAELİ °C, 16°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlıParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.AFYONKARAHİSAR °C, 13°CParçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlıDENİZLİ °C, 18°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlıİZMİR °C, 19°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde ve gece saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıMUĞLA °C, 14°CParçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ADANA 11°C, 21°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlıANTALYA 11°C, 20°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlıHATAY 11°C, 20°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlıMERSİN 13°C, 20°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlıParçalı ve çok bulutlu, bölgenin genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Sivas çevrelerinde güneyli yönlerden kuvvetli (40 ila 60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.ANKARA °C, 12°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlıÇANKIRI °C, 12°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıESKİŞEHİR °C, 14°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlıKONYA °C, 14°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.BOLU °C, 12°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıKARABÜK °C, 14°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıSİNOP °C, 14°CParçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlıZONGULDAK °C, 12°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bölgenin doğusunun iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli (40 ila 60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.AMASYA °C, 15°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıSAMSUN °C, 13°CParçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlıTOKAT °C, 15°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıTRABZON °C, 13°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıParçalı ve çok bulutlu, güneydoğusu dışında (Van, Hakkari ve Şırnak) bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı, kuzeydoğusunun yükseklerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin kuzey kesimleri ile güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli (40 ila 60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor. Yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.ERZURUM °C, 8°CParçalı çok bulutlu ve yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurluKARS °C, 9°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurluMALATYA °C, 16°CParçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlıVAN °C, 10°CParçalı ve çok bulutluParçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer toz taşınımı beklenmektedir.DİYARBAKIR °C, 17°CParçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlıGAZİANTEP °C, 17°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlıSİİRT °C, 17°CParçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlıŞANLIURFA °C, 19°CParçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı