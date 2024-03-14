Madde madde İmamoğlu yalanları! 'Nisan'da geliyoruz!'

Yerel seçim heyecanı sürüyor...Özellikle İstanbul'da büyük heyecan var.Kampanyalar devam ederken gündemde mevcut İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 2019 yerel seçimlerinden önce verdiği ve yerine getirmediği sözler var. Bu kapsamda Cumhur İttifakı İstanbul adayı Murat Kurum da bu tutulmayan sözleri hatırlattı.Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Kurum, 10 madde ile tutulmayan sözleri gözler önüne serdi.İşte Murat Kurum'un hazırladığı o liste:"Söz verip tutmayanlara, verdiği sözleri hatırlamayanlara önemli hatırlatma:Mevcut CHP’li İBB yönetimi;"Nisanda geliyoruz"İstanbul’a verdiği sözleri hatırlamayanları, 31 Mart’ta da İstanbullular hatırlamayacak. Nisanda geliyoruz."