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Beyaz Gazete
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İzmir'de terör operasyonu: 4 gözaltı

İzmir'de sosyal medya hesapları üzerinden DEAŞ ve Hizb-ut Tahrir yanlısı paylaşımlar yaptığı belirlenen 2'si Suriye uyruklu 4 şüpheli, gözaltına alındı.

Ekleme: 14.03.2024 - 14:13 Güncelleme: 14.03.2024 - 14:14 / Editör: Ozge Selin
İzmir'de terör operasyonu: 4 gözaltı
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu, dini istismar eden terör örgütlerine yönelik soruşturma yürüttü. Sosyal medya hesapları üzerinden DEAŞ ve Hizb-ut Tahrir yanlısı paylaşımlar yaptığı belirlenen 2'si Suriye uyruklu 4 şüpheli, operasyonla yakalandı.

Şüphelilerin ev, iş yeri ve otomobillerinde yapılan aramalarda, yasaklı olduğu belirlenen 1 kitap ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Şüphelilerin polisteki işlemlerini sürdüğü bildirildi.