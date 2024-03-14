İslam Memiş tarih verdi! Altın yükselecek mi düşecek mi?
Altın fiyatları sert yükselişlerine ara verdi. Ons altın ABD'den gelen veriler sonrası kar satışı yedi. Altın gram fiyatı ons yönlü ibresini aşağı çevirdi. Gram altın, ons altın düşüşlerine nazaran daha kısmi geriledi. Piyasalardaki hareketlilik sonrası Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, tarih vererek altın fiyatları için alım fırsatı seviyelerini açıkladı.
Altın fiyatları rotasını aşağı döndürdü. Ons tarafında yaşanan rekor üstüne rekor seviyeler yerini satışa bıraktı. Ons taraflı destek göremeyen altın gram fiyatı ise geriledi. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, çarpıcı altın yorumlarında bulundu.
İSLAM MEMİŞ'TEN KRİTİK ALTIN YORUMU
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, kritik altın yorumlarında bulundu.
'ALTIN İÇİN ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA BOYUNCA BASKI ALTINDA BİR SÜREÇ BİZİ BEKLİYOR'
İslam Memiş'in açıklamaları şöyle:
'20 mart tarihinde Fed'in faiz kararı var. Karar sonrası piyasalarda yeniden bir fiyatlama olacak. Dolayısıyla önümüzdeki bir hafta boyunca baskı altında ve yatay bir süreç bizi bekliyor.
İŞTE ALIM FIRSATI...
Bu bir haftalık süreçte altın tarafında bir düşüş görülürse bu bir alım fırsatı olarak değerlendirilmeli.
ALTIN GRAM FİYATI TARAFINDA RÜZGAR TERS ESTİ!
Gram altın serbest piyasalarda 2438 TL'ye kadar yükselmişti dün ise 2400 lira altına kadar geriledi.
'ONS ALTINDA GERİLEME SÜRECEK'
Ons altın fiyatında da bir gerileme görüldü. 2188 dolar seviyesine kadar yükselmişti. ABD enflasyon verisi sonrası 2155 dolar seviyesine kadar geriledi. Ons altın tarafında bu gerilemenin devam edeceğini düşüyorum.
'GRAM ALTIN GERİLEMESİ SINIRLI OLACAK'
Ancak gram altın tarafında bu geri çekilmeler sınırlı kalır. Çünkü güçlü dolardan destek buluyor.
'İYİMSER OLMAYIN'
O yüzden ons altında öngördüğüm geri çekilmeler gram altını bağlamıyor. Gram altın tarafındaki düşüş için çok iyimser olmayın.
İŞTE 2024 YILI ALTIN BEKLENTİSİ
Gram altın fiyatlarında Haziran ayında 2500-2700 lira seviyesi bizi bekliyor olacak. Yılın son çeyreğinde ise 3000 lira seviyesi bizi bekliyor olacak.'