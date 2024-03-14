İslam Memiş tarih verdi! Altın yükselecek mi düşecek mi?

Altın fiyatları rotasını aşağı döndürdü. Ons tarafında yaşanan rekor üstüne rekor seviyeler yerini satışa bıraktı. Ons taraflı destek göremeyen altın gram fiyatı ise geriledi. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, çarpıcı altın yorumlarında bulundu.Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, kritik altın yorumlarında bulundu.İslam Memiş'in açıklamaları şöyle:'20 mart tarihinde Fed'in faiz kararı var. Karar sonrası piyasalarda yeniden bir fiyatlama olacak. Dolayısıyla önümüzdeki bir hafta boyunca baskı altında ve yatay bir süreç bizi bekliyor.Bu bir haftalık süreçte altın tarafında bir düşüş görülürse bu bir alım fırsatı olarak değerlendirilmeli.Gram altın serbest piyasalarda 2438 TL'ye kadar yükselmişti dün ise 2400 lira altına kadar geriledi.Ons altın fiyatında da bir gerileme görüldü. 2188 dolar seviyesine kadar yükselmişti. ABD enflasyon verisi sonrası 2155 dolar seviyesine kadar geriledi. Ons altın tarafında bu gerilemenin devam edeceğini düşüyorum.Ancak gram altın tarafında bu geri çekilmeler sınırlı kalır. Çünkü güçlü dolardan destek buluyor.O yüzden ons altında öngördüğüm geri çekilmeler gram altını bağlamıyor. Gram altın tarafındaki düşüş için çok iyimser olmayın.Gram altın fiyatlarında Haziran ayında 2500-2700 lira seviyesi bizi bekliyor olacak. Yılın son çeyreğinde ise 3000 lira seviyesi bizi bekliyor olacak.'