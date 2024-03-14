İmamoğlu kasaya çöktü CHP'nin hazine yardımları Ekremci medyaya aktı! İBB bütçesi de fona meze oldu... Parayla haber skandalı

Türkiye, yerel idarecilerini belirlemek için günler sonra sandık başına gidiyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nden ise seçimlere sayılı bir zaman dilimi kala kötü kokular yükseliyor.Kötü kokunun ana sebebi ise karanlık ve şaibeli para.Kemal Kılıçdaroğlu'nu koltuktan indirmek için kurulan delege borsası, Muhittin Böcek'ten alındığı öne sürülen 30 milyon TL ile eş güdümlü olarak Ekrem İmamoğlu'nun adı başka parasal mevzularla da anılmaya başlandı.Beylikdüzü'ndeki bir kültür merkezine İmamoğlu adına çuval dolusu para geldiği, söz konusu parayı Murat Ongun'un teslim aldığı öne sürüldü. İddiayı ortaya atan Atılgan Bayar konuya ilişkin "İş adamı bir arkadaşıma Beylikdüzü'ndeki kültür merkezinde sana bir çuval bağış yaptırdım mı? Yaptırdım. Çanta patlamış da paralar yere saçılmıştı. Murat Ongun teslim aldı. Umarım o para bağış envanterine işlenmiştir" dedi.Ekrem İmamoğlu'nun kasası olarak bilinen İBB Spor Kulübü Fatih Keleş ve İmamoğlu İnşaat'ın Genel Müdürü Tuncay Yılmaz'ın CHP eski İl Başkan Yardımcısı Özgür Nas ile birlikte balya balya TL ve balya balya 'euro'lardan kule yaptığı görüntülendi.CHP'de karanlık para tartışması tüm sıcaklığını korurken partiye yatırılan hazine yardımının önemli bir kısmının yandaşa, fondaşa ve sosyal medya tetikçilerine aktarıldığı ortaya çıktı.İddia CHP'li Tolgahan Erdoğan'dan geldi. Erdoğan, CHP Halkla İlişkiler ve Medyayla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut ve Ekrem İmamoğlu'nun kasası olarak bilinen CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat'ın 400 milyon TL'lik bir meblağı belirli medya kurumlarına adrese teslim dağıtıldığını söyledi.CHP'li Tolgahan Erdoğan, "Hangi ajanslar ve kurumlara bu para harcandı?" ve "Eren Erdem'in sadece Halk Tv'den 5 ayda kestiği 12.5 Milyon ₺ nin şimdi ne kadarını geri verdiniz?" sorularını yöneltti.Bilindiği üzere Kemal Kılıçdaroğlu "Hem CHP'den destek alıyor hem partiyi karıştırıyorlar. Sabah akşam CHP'yi konuşuyorlar" diyerek o dönem Eren Erdem'e talimat vermiş, Halk TV ile CHP arasındaki tüm anlaşmalar iptal edilmişti.Yandaşa, fondaşa peşkeş çekilen hazine yardımıyla bağlantılı olarak CHP'li İBB'nin de bazı haber sitelerine talimat üzere parayla haber girdirdiği ortaya çıktı.Bir dönem İmamoğlu adına çalışan sonrasında Kemal Kılıçdaroğlu'nun kurultay sürecinde uğradığı haksızlıkları öne sürerek İmamoğlu ifşaatlarına başlayan İBB Haber, konuya ilişkin dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.İBB Haber, İbrahim Haskoloğlu'nun 'Politikyol' ile ilgili maddi iddialar içeren mesajlarını paylaştı.İlgili mesajda şu ifadeler yer aldı;Merhaba İBB'nin bu haber sitesiyle (Politikyol) ilgisi var mıdır? Maddi olarak bazı iddialar var. Ben bunu araştırıyorum. Ek olarak bazı haber sayfalarına parayla haber girdirdiğinizi bir kaynağım benimle paylaştı. Herhangi bir yorumunuz olmazsa paylaşacağım.Bu paylaşım sonrası sosyal medyada yaptığı manipülasyonlarla ön plana çıkan Haskoloğlu'nun İBB Haber'i engellemesi iddiaları kuvvetlendirdi.İddiaların odağındaki Politikyol, Altan Sancar ile bağlantılı bir platform. Sancar da Ekrem İmamoğlu yakınlığıyla bilinen bir isim. Aynı zamanda Ekremci medyanın vazgeçilmez ekran yüzü ve haber kaynağı.CHP'nin hazine yardımının fondaş medyaya dağıtılması, İBB'nin de talimat üzeri parayla haber yaptırmasının ortaya çıkması sonrası akıllara "Ekrem İmamoğlu güdümündeki diğer fondaş medya kuruluşları ne kadar para aldı?" sorusu geldi.Bilindiği üzere Sözcü TV Ekrem İmamoğlu'na alan açan yayın politikasına sahip. Soner Yalçın'ın imtiyaz sahibi olduğu Odatv'de Ekremci bir çizgide.Her iki kuruluş da Kemal Kılıçdaroğlu karşıtı haber ve yorumlarla ön plana çıkıyor.Hatırlanacağı üzere Kemal Kılıçdaroğlu, Odatv'nin İBB tarafından fonlandığını ima etmişti."Odatv'nin geliri nereden onu sorun?" diyen Bay Bay Kemal, "Eskiden Odatv'yi izlerdim bakardım yaklaşık 6 aydır siteyi bile açmıyorum. Çünkü güvenmiyorum yani güvenmiyorum" şeklinde konuşmuştu.