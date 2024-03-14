Esenyurt'ta İETT otobüsüne kamyonet çarptı

Kaza, saat 10.30 sıralarında, Namık Kemal Mahallesi Doğan Araslı Bulvarı üzerinde meydana geldi.İddiaya göre, Melih K. idaresinde bulvar üzerinde seyir halindeki 34 JTK 44 plakalı cam yüklü kamyonet, yolcu almak için durağa doğru manevra yapan Arif Samet E. idaresindeki 34 NL 7039 plakalı İETT otobüsüne arkadan çarptı.Çarpmanın etkisiyle kamyonetteki camlar İETT otobüsünün üzerine devrildi.Kazada, panikleyen yolcular otobüsten hızla indi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.Polis, çevrede güvenlik önlemi alarak kamyonet sürücüsüne alkol testi yaptı. Kazada, İETT otobüsünün camları kırıldı.