Elon Musk buna sevinmeyecek! OpenAI'ın ilk insansı robot çalışmaları ortaya çıktı!

Figure, insansı robotların yeteneklerini geliştirmek için OpenAI ile yaptığı işbirliğinin ilk meyvesini gösterdi. Bugün yayınlanan bir videoda, Figure 01 botu gerçek zamanlı olarak konuşurken görülüyor.Figure'deki geliştirme süreci olağanüstü olmaktan başka bir şey değil... Girişimci Brett Adcock, Boston Dynamics, Tesla Google DeepMind ve Archer Aviation'dan bir grup kilit oyuncuyu 'dünyanın ticari olarak uygulanabilir ilk genel amaçlı insansı robotunu geliştirmek' için bir araya getirdikten sonra ancak geçen yıl gizlilikten çıktı.Ekim ayına gelindiğinde Figure 01 çoktan ayağa kalkmış ve temel otonom görevleri yerine getirmeye başlamıştı.Yılın başında robot izleme ve öğrenme yeteneklerine sahipti ve Ocak ayı ortasında BMW'deki iş gücüne katılmaya hazırdı.Figure, 'insansı robotlar için yeni nesil yapay zeka modelleri geliştirmek üzere' OpenAI ile bir işbirliği anlaşmasının yanı sıra başarılı bir B Serisi finansman turunu duyurmadan hemen önce, geçen ay onu depo katında görmüştük.Adcock bir X gönderisinde Figure 01'in entegre kameralarının OpenAI tarafından eğitilen büyük bir görme-dili modeline veri gönderdiğini ve Figure'ün kendi sinir ağlarının da 'robot üzerindeki kameralar aracılığıyla 10 Hz'de görüntü aldığını' doğruladı.OpenAI aynı zamanda konuşulan kelimeleri anlama becerisinden de sorumlu ve tüm bu bilgi akışı Figure'ün sinir ağı tarafından 'hızlı, düşük seviyeli, hünerli robot eylemlerine' çevriliyor.Demo sırasında robotun teleoperasyonla çalıştırılmadığını ve videonun gerçek hızda çekildiğini doğruladı.Sonuç olarak, iki haftadan daha kısa bir süredir devam eden bir ortaklık için kayda değer bir başarı...Adcock, 'hedefimiz milyar birim düzeyinde insansı robotları çalıştırmak için bir dünya modeli eğitmek' dedi ve 'Bu hızla gidersek çok beklememiz gerekmeyecek.' diye ekledi.Elon Musk, Tesla'nın insansı robotu Optimus'un gömlek katladığı yeni bir video yayınlamıştı.Musk, takip eden bir tweetinde robotun otonom olarak çalışmadığını kabul etse de, robot teknolojisinin geleceğiyle ilgilenen herkes için izlemesi çok ilginç bir şey olarak görüldü.