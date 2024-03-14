Dışişleri Bakanı Fidan Irak'a gitti

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, bugün Irak’ta güvenlik toplantısına katılacak.KRİTİK GÖRÜŞMEDışişleri Bakanı Fidan, 13.30'da toplantının yapılacağı başkent Bağdat’a geldi. Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin’in ev sahipliğinde düzenlenecek toplantıda terörle mücadele, güvenlik ve askeri işbirliği alanları başta olmak üzere ikili ilişkiler ve gündemdeki konular ele alınacak.Bakan Fidan, Bağdat’ta ikili temaslarda da bulunmasının ardından gece saatlerinde Azerbaycan'ın başkenti Bakü’ye geçecek.