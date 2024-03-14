Demokrasi ve kalkınma devrimiyle sinsi oyunu bozduk

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “Güney sınırlarımız boyunca oluşturmaya başladığımız güvenlik koridoruyla etrafımızdaki ateşin ülkemize sıçramasının önüne tamamen geçiyoruz” dedi.Şırnak mitinginde 25 bin kişiye hitap eden Erdoğan, “Bizler kendi evlerimizde, yuvalarımızda oruçlarımızı tutar, ibadetlerimizi eda ederken, yakın uzak coğrafyamızda durum hiç iç açıcı değil” dedi.Erdoğan, çoğu yalan, yanlış haberlerle milleti karamsarlığa sürüklemek isteyenlerin amacının, eleştirdiklerinin yerine daha iyisini koymak olmadığının altını çizerek, “Bunların gayesi, ülkeyi tekrar eski istikrarsızlık, kavga, terör günlerine döndürmektir. Türkiye'nin geleceği için en küçük bir hayalleri, vizyonları, programları olmayanların heybesindeki tek malzeme budur” diye konuştu.“Bölücü terör örgütü, tek parti faşizmiyle bu topraklarda kurulmaya çalışılan zulüm düzeninin sürmesi için ülkemizin başına bela edilen bir araçtır” diyen Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: “Devletin hataları elbette olmuştur, ama bölücü örgüt aleni bir ihanetin, hepimizi birden hedef alan karanlık bir senaryonun maşalığını yapmıştır. Son 21 yılda gerçekleştirdiğimiz demokrasi ve kalkınma devrimiyle içerideki ve dışarıdaki tüm unsurlarıyla biz işte bu sinsi oyunu bozduk.”“Şimdi de güney sınırlarımız boyunca oluşturmaya başladığımız güvenlik koridoruyla etrafımızdaki ateşin ülkemize sıçramasının önüne tamamen geçiyoruz. Türkiye'yi bu ateşin içine çekmek için kullanılan terör örgütleriyle sınırlarımız arasına set çekerek hem emperyalistlere hem maşalarına mesafe koyuyoruz. Kendi mücadelemizi, kendi imkanlarımızla yürütecek seviyeye gelmek kolay olmadı.”“Daha düne kadar bu ülkenin kaynaklarını sömürmek için bize uçağından tankına, helikopterinden radarına envaiçeşit savunma sanayii ürünü pazarlayanlar, şimdi bizim ürünlerimize talip olmaya başladılar. Yıllarca ülkemizi pazar, insanımızı ucuz insan gücü, topraklarımızı ucuz ham madde kaynağı olarak görenler, şimdi bizim pazarımız haline dönüştü. Yani oyunu tersine çevirdik. Siz bakmayın felaket tellallığı yapanlara.”Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, iftarda Ankara'nın Altındağ ilçesinde yaşayan Ali Osman Taş ve ailesine misafir oldu. Eve girişinde aile üyeleri tarafından karşılanan Erdoğan, "Uzun yoldan, Şırnak ve Mardin'den geliyorum" dedi. Aile üyeleriyle masaya oturup, ezan saatini bekleyen Erdoğan, bu sırada aileyle sohbet etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan aileyle iftardan sonra çay içti.“Şu anda Gabar'da günlük petrol üretiminde nereye vardık biliyor musunuz?" diye soran Erdoğan, "37 bin varili geçmiş durumdayız. Hedef 100 bin varil. Buralar uçacak, uçacak. Yatırımlarla Şırnak'ı madenleriyle, jeotermaliyle, güneşiyle, rüzgarıyla ülkemizin önde gelen enerji üslerinden biri yapmakta kararlıyız” dedi.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın koruma ekibi, Şırnak İdil'de trafik kazası geçirdi. Bir karavanla çarpışan araçtaki polis Fırat Der şehit oldu, 2'si polis 3 kişi de yaralandı. Mardin'de konuşan Erdoğan, şehit polis Der'e Allah'tan rahmet,yakınlarına başsağlığı diledi.Gizli saklı işler çevirmediklerini ifade eden Erdoğan, “Karşı tarafa bakıyorsunuz ortada ne şeffaflık var ne milli iradeye saygı var. Kent uzlaşısı uydurdular. Kimin eli kimin cebinde belli değil. Ortada dürüstlük namınahiçbir şey yok. Nereden baksan tutarsızlık. Tutarsızlık paçalarından akıyor” değerlendirmesi yaptı.Mardin’de 50 bin kişiye hitap eden Erdoğan, şunları söyledi: “İçimizdeki bazı cahiller bilmese de Tayyip Erdoğan'ın dik ve dirayetli duruşunu mazlum Gazze halkı çok iyi biliyor. Biz Gazze'nin mücadelesini 7 Ekim'de keşfetmedik. Bu asılsız ithamların AK Parti ve Cumhur İttifakı'ndan oy koparmak için dillendirilmesi utanç vericidir. ‘Hamas terör örgütüdür’ diyen CHP'nin listelerinden Meclis'e girenler, Filistin konusunda bize ders veremezler.” Basra Körfezi'nden Türkiye'ye uzanacak Kalkınma Yolu ile ilgili de bilgi veren Erdoğan, "En önemli kavşak Mardin olacak" dedi.