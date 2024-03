Cumhur ittifakı Belediye Başkan Adayı Ekmekci: Kaybolan yılları geri vermek için geliyoruz

Cumhur ittifakı Mezitli Belediye Başkan Adayı Mevlüt Ekmekci, 'Mezitli’ye bir şans' adını verdiği projeleri kamuoyu ile paylaştı. Mezitli’yi dönüştürecek, hak ettiği hizmeti alacağı vaadiyle hazırlanan ve içesinde spordan, sanata, kentsel dönüşümden sahil düzenlemesine kadar çok sayıda hizmetin yer aldığı projeler katılımcılardan tam not aldı.

Cumhur İttifakı Mezitli Belediye Başkan Adayı Mevlüt Ekmekci, gerçekleştirdiği tanıtım toplantısı ile 2024-2029 yılları arasında hayata geçirmeyi planladığı projeleri kamuoyu ile paylaştı. Mezitlililerin yoğun ilgi gösterdiği tanıtım toplantısına, bir önceki dönem Hazine ve Maliye Bakanı ve Mersin Milletvekili Nureddin Nebati, Mersin Milletvekilleri Ali Kıratlı, Havva Sibel Söylemez, Levent Uysal Cumhur, Cumhur İttifakı Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Serdar Soydan, Cumhur İttifakına mensup il ve ilçe başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı.Tanıtım toplantısı ve Ramazan iftarının birlikte yapıldığı buluşmada Ekmekci, dar gelirli vatandaşlar için depreme dayanıklı konut üretimi, afet toplanma merkezleri, Mezitli Deresi Peyzaj Projesi, Sahil bandı ve nostaljik tramvay projesi, Marina, Mezitli Plajlarını düzenleme ve canlandırma projesi, Kent Meydanı ve festival alanları, Yeni Mezitli Sanayi Sitesi, Alışveriş Merkezi, Güneş enerjisi Santrali, Atatürk korusu ve Müzesi, Yörük kültürü Tanıtım Merkezi, Belediye Konuk Evi gibi projelerinden bahsetti.Cumhur İttifakı Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Serdar Soydan, aylardır sahada gösterilen ilgiyi ve Mezitli Tanıtım Toplantısındaki coşkuyu gördükten sonra bu seçimi kazandıklarına daha çok inandıklarını söyledi. "Bu iş tamam" diyen Serdar Soydan, "Mersinli artık hizmet istiyor. Siyasi görüşü ne olursa olsun, canla başla bu kadroların Mersin'i kucaklayacağını iyi biliyor, samimiyetimize güveniyor. Bu inanç ve güvenle 31 Mart sabahı Cumhur İttifakının zaferle çıkacağından eminim" dedi.Mersin Milletvekili Nurettin Nebati, Mevlüt Ekmekci'nin çalışma heyecanının seçimin sonucunu ilan ettiğini dile getirerek, "Mersin güçlü güzel ve hizmet edilmeyi hak eden bir şehir. Bereket fışkıran bir şehirde bir ülkenin tek başına sahip oluşa öne çıkabileceği her şey mevcut. Hangi alana elinizi atarsanız atın bu şehirde bereketli bir kaynak var. Bu şehir Merkezi hükümetin yaptıklarının yanında yerel hizmeti de hak eden bir yapıda. Bu hizmeti Büyükşehir belediyesinden alamadık. Algıyla, sosyal faaliyetlerle şehri yönetmeye kalkarsanız, merkezi hükümetle de iletişimi eksik tutarsanız bu şehir eksik yönetilir. Şimdi büyük bir fırsat var. Merkezi hükümet, ilçe belediyelerine çok büyük hizmet vermiş ama büyükşehirle iletişim kopmuş. Serdar Soydan ve Mevlüt Ekmekci için değil Mersin'in kendisi için büyük bir fırsat doğdu ve gördüğüm çok iyi bir yere gidiyor. Mezitli'de maşallah Mevlüt Başkan atom karınca gibi. Ne zaman nerede çıkacağı belli olmuyor. Birisini sarıyor, diğerini kucaklıyor, diğerinin omzundan tutuyor ve seçimi kazanmak için böyle çaba sarf ediyorum ve seçimi kazandıktan sonra da böyle çalışacağım mesajı veriyor. Çünkü Mezitli'yi almak demek Mersin'i almak demek" diye konuştu.Mezitli için hayata geçireceği projeleri anlatan Cumhur İttifakı Mezitli Belediye Başkan Adayı Mevlüt Ekmekci, "Sokağında yaşadığım, kazancımı sağladığım, taşını toprağını, her santimini bildiğim Mezitli için bu kez belediye başkan adayı olarak çalışma fırsatı doğdu. Artık 7'den 70'e Mezitli'yi kucaklayan hayallerimiz var. Spordan sanata, kentsel dönüşüme kadar onlarca proje ile geliyoruz. Çünkü Mezitli'nin çok büyük ihtiyacı var. Halkımız bunun farkında ve değişim istiyor. Mezitli Artık hizmet istiyor. Hepsini yapacak gücümüz var. Hazırız, kararlıyız ve kazanacağız" dedi.Mezitli'ye yakışır bir hizmet gerçekleştireceklerini belirten Ekmekci, "Bu projeler birkaç günde çıkmadı. Mezitli'yi karış karış gezerek eksikleri not aldık. Kemikleşmiş sorunları çok iyi biliyoruz. Konusunun uzmanları ile tek tek ele alarak, kentine doğasına canlısına zarar vermeden neler yapabilir diye konuştuk. Kent dokusuna zarar vermeden, kaynaklarımızı akıllıca kullanarak israfa izin vermeden projeleri hazırladık. 31 Mart'tan itibaren yenilikçi projeleri hep birlikte hayata geçireceğiz. Ben buna inanıyorum. Mezitli'yi adil, kapsayıcı ve şeffaf hizmet anlayışı ile hep birlikte yöneteceğiz. Mezitli'ye kaybolan yıllarını geri vermek için geliyoruz. Kararlıyız" diye konuştu.Tek ihtiyacın halkın desteği olduğunu onu da çalışmaları ile çok iyi gördüğünü belirten Ekmekci, "İnanıyorum ki sevgi kazanacak, inanç kazanacak, Mezitli kazanacak. Hep birlikte kazanacağız. Çok büyük bir aileyiz ve Mezitli'nin kaderini değiştiren olacağız" şeklinde konuştu.