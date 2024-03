CHP'deki kirli para trafiği skandalında hesap zamanı! Paraların kaynağı sorulacak

CHP'nin kayıt dışı paralarının sayıldığı görüntüler gündemdeki yerini koruyor. Konuyla ilgili hukuki süreç de başladı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, para sayma görüntüleriyle ilgili ilk etapta CHP'den 3 kişiyi ifadeye çağırdı. İstanbul eski İl Başkan Yardımcısı Özgür Nas, eski İl Başkan Danışmanı Can Poyraz ve İBB CHP Meclis Üyesi Fatih Keleş konuyla ilgili ifade verecek.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Bürosu tarafından başlatılan soruşturmada ifadeye gidecek isimler belirlendi. Soruşturma kapsamında Fatih Keleş ile eski CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Özgür Nas ve CHP İstanbul İl Başkanlığı'nın eski basın danışmanı Can Poyraz'ın, bilgilerine başvurulmak üzere savcılığa çağrıldığı öğrenildi.Para sayma görüntülerinde yer alan bir kişi özellikle dikkat çekmişti. Parti ve belediye yetkilisi olmayan bu kişinin İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun inşaat şirketinin genel müdürü olan Tuncay Yılmaz olduğu ortaya çıktı. Yılmaz'ın para sayma soruşturması kapsamında ifadesine başvurulacağı iddia edildi. İmamoğlu İnşaat San. Tic. Ltd. şirketinde Genel Müdür olarak görev yapan Yılmaz'ın Ekrem İmamoğlu'nun talimatı üzerine paranın sayıldığı ofise gittiği ileri sürüldü. Ofisteki görüntüler üzerine ulaştığımız Yılmaz, “Bu konuyla ilgili bu aşamada bir şey söylemek istemiyorum. Gerekli açıklama yapılacak” dedi.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı bazı sosyal medya hesaplarında, 'Fatih Keleş'in CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda para destelerini sayarken çekilen görüntüleri ortaya çıktı.' notuyla paylaşılan görüntülere ilişkin maddi gerçeğin ortaya çıkarılması, suç ve suç unsuru bulunup bulunmadığının tespit edilmesi amacıyla re'sen soruşturma başlatmıştı.CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, danışmanı Fatih Keleş ve İmamoğlu İnşaat Genel Müdürü Tuncay Yılmaz'ın para sayarken yayınlanan görüntülerine ilişkin ‘Benimle ilgisi yok, partimiz açıklama yaptı' dedi. İmamoğlu, seçim çalışmaları kapsamında Bayrampaşa'da katıldığı bir program sonrası Yeni Şafak'ın sorularını yanıtladı.'Sosyal medyaya yansıyan para sayma görüntülerinde sizin inşaat şirketinizin genel müdürünün de olmasını çok konuşuldu bu konuda bir açıklamanız olacak mı?' sorusuna İmamoğlu, 'Her şeyin bir açıklaması var. Seni rahatsız eden ne. Partimizin işi var orada, partimizin detayları açıklama yetkisi de var, açıklayacaktır' dedi. İmamoğlu 'Parti genel merkezi bir makbuz yayınlamadı, bağışlar makbuz karşılığı yapılıyormuş' hatırlatması üzerine, 'Makbuz var, kendi aralarında teslim, tesellüm var. Eksik bir işlem olabilir' yanıtını verdi.