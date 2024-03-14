CHP adayından tepki çeken sözler: Çok şükür Alevi köyümüz yok!
CHP'nin Ankara Güdül Belediye Başkan Adayı Mehmet Doğanay'ın sosyal medyaya sızan konuşması pes dedirtti. Güdül seçmen profilinin analiz edildiği görüntülerde, Doğanay'ın "Çok şükür Alevi köyümüz yok" sözleri büyük tepki topladı.
Türkiye 17 gün sonra sandık başına giderek, yerel yöneticilerini seçecek. Partiler hazırlıklarını sürdürürken CHP ise parti içindeki skandallarla anılıyor. CHP'nin Ankara Güdül Belediye Başkan Adayı Mehmet Doğanay'ın sosyal medyada yayınlanan görüntülerinde, 'Alevi köyü var mı' sorusuna cevabı pes dedirtti.
İşte CHP'nin Ankara Güdül Belediye Başkan Adayı Mehmet Doğanay'ın sosyal medyada yayınlanan görüntülerinde yaşanan diyalog;
'KAÇ KÖYÜMÜZ VAR?'
Mehmet Doğanay: 27 köyümüz var.
'KAÇ ALEVİ KÖYÜMÜZ VAR?'
Mehmet Doğanay: Hiç yok, çok şükür.
Doğanay'ın 'Alevi köyü var mı' sorusuna 'Çok şükür Alevi köyümüz yok' şeklindeki cevabı büyük tepki topladı.