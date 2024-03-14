Başkan Erdoğan: CHP'yi yedek tekerlek yaptılar! Gizli saklı ittifak kuruyorlar

Ak Parti yerel seçim hazırlıkları kapsamında miting turlarına devam ediyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ağrı'da halka hitap etti.Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:Yüreği de sevdası da davası da Ağrı Dağı'ndan yüce insanların memleketi Ağrı'da bugün bir kez daha sizlerle birlikte olmaktan memnuniyet duyuyorum. Bin yıllık vatanımız Ağrı, asırlarca irfanımıza, kültürümüze, medeniyetimize, değerlerimize dağı gibi bir yüce gönüllülükle sahip çıktı. Anadolu'yu tehditlere karşı bir kalkan gibi koruyan serhat şehrimiz Ağrı, cesaretiyle, yiğitliğiyle, fedakarlığıyla hep örnek oldu. Bu şehrin insanları çalışkanlıklarıyla, sabırlarıyla, duruşlarıyla, farklarını gösteren birer metanet abidesidir.Gezişine kurban olduğum Ağrılı kardeşlerim, 2019 Mahalli İdareler Seçimlerinde tercihini AK Parti'den yana yaparak muhabbetimize karşılık vermişti. Her ne kadar geçtiğimiz mayıs ayındaki seçimlerde arzu ettiğimiz neticeleri alamamış olsak da Ağrı'nın 31 Mart'ta yine tercihini AK Parti'den yana yapacağına inanıyorum.Ağrı'yla bizim aramızda kalpten kalbe giden bir yol vardır.Biz hayatımızı, milli iradenin üstünlüğünü savunmaya adadık. Bu anlayışla vesayetinden darbecisine, terör örgütünden tek parti faşizmine karşı karşımıza kim çıkarsa mücadele ettik. Cumhuriyet tarihinin en köklü demokrasi ve kalkınma atılımlarını hayat geçirmekle kalmadık. Türkiye Yüzyılı vizyonuyla gözümüzü geleceğe diktik. Şu anda karşımdaki topluluğa bakıyorum. Sordum, ne kadar? Yol boyu gayet iyiydi. Burada da 40 bin kişinin olduğunu emniyetten aldım.Her safhasını milletimizle birlikte verdiğimiz bu mücadelenin en yakın şahitlerinden biri Ağrı'dır. Şimdi yine birileri çıkmış tek parti faşizmini hortlatmak için can atan CHP ile bir olup sizlerin iradesine ipotek koymaya çalışıyor. Dün silah zoruyla yaptıklarını bugün örtülü baskıyla, daha önemlisi tek parti faşistleriyle gizli saklı ittifaklar kurarak gerçekleştirmenin gayreti içindeler. Öyle ki bu uğurda yasakların hukuksuzlukların ve baskıların sembolü olan CHP'ye bile yedek tekerlek yapacak duruma düştüler. Ne dünya eski dünya ne Türkiye eski Türkiye. Artık demokrasisiyle, yönetim biçimiyle, eğitimden sağlığa tüm kalkınma altyapısıyla yepyeni bir Türkiye Var.Dün Ağrı Ankara'ya çok uzaktı, İstanbul'a çok uzaktı, Antalya'ya çok uzaktı, dünyaya da çok uzaktı. Bugün ise Türkiye'nin ve dünyanın her yeri Ağrılı kardeşlerim için gelişen iletişim ve ulaşım teknolojilerini emirlerine sunmamız sayesinde adeta bir adım, bir tık mesafede.Terör örgütünün bu ülkeyle ve insanıyla ilgili herhangi bir derdinin olmadığı ortaya çıktı. Sırtını örgüte dayayan, siyasi temsilciler de İstanbul'da ve diğer başka yerlerde kirli pazarlıklarla kendi ikballerini kurtarmanın peşindeler. Sizlerin iradesini tek parti faşizminin kalıntısı CHP'nin kifayetsiz muhteris yöneticilerine meze edenler mi Ağrı'ya hak ettiği hizmetleri getirecek? CHP'li belediye başkan adaylarının buram buram ırkçılık, ayrımcılık kokan tüm söylemlerine seslerini çıkarmayanlar mı sizin hakkınızı savunacak? Ağrı'yı ve bu bölgeyi arka bahçeleri olarak kabul edip Batı'ya şirin gözükmek için kendi ülkesine ihanet derecesine varan saldırılar yapanlar mı Ağrılı kardeşlerimin geleceğini inşa edecek.Yıllardır Meclis'te oldukları halde ülkenin, milletin, şehirlerimizin en küçük meselesinin çözümüne öncülük etmeyenler, katkıda bulunmayanlar mı Ağrı'ya eser kazandıracak? Bunların ne Ağrı umurlarında ne Van umurlarında ne Diyarbakır umurlarında. Bunlar için önemli olan tek şey, İstanbul'daki, Brüksel'deki, Berlin'deki, Londra'daki, Washington'daki ağababalarından aldığı emirlerdir. Zaten fırsatını bulan da soluğu oralarda alıyor. Hiç bunların iradenizi istismar etmeyi amaçlayan turistik geziler haricinde samimiyetle halinizi hatırınızı sormak için Ağrı'ya geldiğini gördünüz mü? Şu ulu Ağrı Dağı'na, Tendürek Dağı'na, Aladağlar'a, teröristlere selam vermek dışlında hayırlı bir nazarla bakanını gördünüz mü?Size kardeş olmayanlara siz de kapınızı, gönlünüzü kapatın. Biz kalbimizle, yüreğimizle, eserlerimizle, hizmetlerimizle, hedeflerimizle, programlarımızla işte sizin huzurunuzda, işte sizin emrinizdeyiz. Unutmayın başka Ağrı yok, başka Türkiye yok, önümüze çıkan fırsatları ve imkanları en iyi şekilde değerlendirmeliyiz.Cumhuriyet tarihi boyunca milletimizin her kesimi gibi Ağrılı kardeşlerimizin de yaşadığı sıkıntılar yok mu? Elbette var. Ama bunların hiçbiri sizin üzerinizden sahnelenmeye çalışılan kirli senaryoların bahanesi olamaz. Üstelik biz, darbecilerden, vesayetçilerden, işkencecilerden hesap sorarak milletimizin bu dönemle hesaplaşmasını da gerçekleştirdik. Hükümette olduğumuz 21 yılı aşkın süre boyunca bu ülkenin her eksiği gibi sizlerin hak, özgürlük, adalet, altyapı, üstyapı, refah beklentilerinizi karşılamak için gece gündüz çalıştık.Ne yaparsak yapalım hepsini lütuf değil, vazife olarak gördük, asla yeter demedik. Hele hele bunları sizin başınıza asla kakmadık. Sizi ananızın ak sütü gibi helaliniz olan haklarınıza ve hizmetlerinize kavuşturmak için çıtayı hep daha yükseğe koyarak bugünlere geldik. Şimdi de Türkiye Yüzyılı'yla hep birlikte dünyanın en güçlü ve müreffeh ülkeleri arasındaki yerimizi almaya hazırlanıyoruz. Bu vizyonu da Ağrı'yla birlikte hayata geçirelim istiyoruz. Biz milletimize Türkiye Yüzyılı şehirlerini depreme dayanıklı yapılarıyla, ulaşımıyla, çevresiyle, sosyal destekleriyle diğer tüm unsurlarıyla hep birlikte yükseltmeyi teklif ediyoruz.Peki onlar ne yapıyor? Birbirleriyle kavga etmekten, birbirleriyle pazarlık etmekten, birbirlerine höykürmekten, birbirlerine çalım atmaktan, ülkeye ve millete dair herhangi bir meseleyi gündemlerine almaya vakit bulamıyorlar. Derdi kendi partisinin içindeki ayak oyunları olanın vizyonu da o kadar olur. Derdi terör örgütüne payandalık etmek olanın hayali de o kadar olur. Derdi insanların sıkıntılarını, endişelerini, duygularını istismar etmek olanın programı da o kadar olur. Bunların hepsini bir araya toplayın, sonra çarpın, bölün, çıkartın, ne yaparsanız yapın geriye kalacak olan hep sıfır olur. Sıfır sonuçlu siyasetin de ne ülkeye ne millete faydası dokunur. Bunun için biz hep eser ve hizmet siyaseti diyoruz. İşte bunun için biz hep yaptığımız eserleri, getirdiğimiz hizmetleri sayıp döküyor, onunla da kalmıyor, bundan sonra yapacaklarımızı anlatıyoruz.Sadece son dönemde Ağrı Belediyesinde yaptıklarımızı şöyle alt alta sıralasak, aradaki farkı çok rahat görmek mümkündür. Hizmet, ulaşım ve iş makinalarından oluşan zengin araç filosuyla, yol ve kaldırım çalışmalarıyla şehrin güzelleştirilen sayısız yatırımlarıyla sosyal belediyecilik faaliyetleriyle Ağrı önemli mesafe kaydetti. Türkiye'nin de, Ağrı'nın da ihtiyacı olan siyaset işte budur.