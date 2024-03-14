Bakan Yerlikaya acı haberi paylaştı: Şırnak'taki kazada şehit sayısı ikiye çıktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın koruma ekibi Şırnak İdil'de trafik kazası geçirdi. Kazada bir polis memuru şehit olmuş iki polis memuru da yaralanmıştı. Bakan Yerlikaya yaptığı son açıklamada bir acı haberi daha duyurdu. Kazada yaralanan İstihbarat Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli Polis Memuru İlker Duran da şehit oldu.

Kaza, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Şırnak'taki programının ardından meydana geldi.Saat 15.00 sıralarında Cizre Nusaybin Karayolu Çığır Köyü mevkinde Nusaybin istikametine seyir halinde olan Almanya uyruklu K.D yönetimindeki DU HZ 79 plakalı karavan ile aynı yönden gelen polis ekibini taşıyan 73 EB 734 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada Şırnak'ta görevli polis memuru Fırat Der hayatını kaybetti.Polis memurları O. K. ve İlker Duran yaralandı. Yaralılar Cizre Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Mardin'deki mitingi sırasında, “Şırnak ziyaretimizin ardından yaşanan trafik kazasında hayatını kaybeden Fırat Der'e Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanı cennet olsun inşallah. Yaralı memurlarımıza acil şifalar diliyorum” dedi.ŞEHİT SAYISI İKİYE ÇIKTIBakan Yerlikaya yaptığı son açıklamada bir acı haberi daha duyurdu.Bakan Yerlikaya, kazada yaralanan İstihbarat Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli Polis Memuru İlker Duran'ın da şehit olduğunu açıkladı.