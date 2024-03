Bağdat'ta kritik güvenlik zirvesi! İşte Türkiye'nin Irak'a ileteceği talep

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve MİT Müsteşarı İbrahim Kalın, Bağdat'ta Iraklı yetkililerle bir araya geldi. Güvenlik zirvesi toplantısının ana gündem maddeleri, 'güvenlik ve askeri işbirliği' ile 'terör örgütü PKK'nın Irak'taki varlığının kökünün kazınması' olacak.Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve MİT Başkanı İbrahim Kalın ile Irak'a yapacağı ziyaret ve kısa süre önce Türk askerlerinin sınır ötesinde Iraklı yetkililerle yaptığı toplantıya ilişkin önemli mesajlar verdi.Kaynaklar, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve MİT Başkanı İbrahim Kalın ile Irak'a yapacağı ziyaret ile kısa süre önce Türk askerlerinin sınır ötesinde Iraklı yetkililerle yaptığı toplantıya ilişkin sorular üzerine 'Bildiğiniz üzere geçtiğimiz aralık ayında Ankara'da Iraklı yetkililerle bir Güvenlik Zirvesi gerçekleştirilmişti. Bu zirvenin ikincisi bugün Irak'ta yapılacak. Bu görüşmelerde güvenlik ve askeri işbirliği konuları öncelikli olmak üzere terörle mücadelede ortak bir anlayış geliştirilmesi ele alınacaktır.'' yanıtını verdi.Açıklamanın devamında ''Ankara'daki toplantıda terör örgütü PKK'nın her iki ülke için de 'ortak tehdit' olduğu vurgulanmıştı. Bu zirvede terörle mücadelede ve hudut güvenliğinde görüş alışverişinde bulunulacak ve ayrıca enerji gibi farklı konular da konuşulacak.'' ifadelerine yer verildi.Türkiye'nin F-35'e geri dönüp dönmeyeceğine dair sorulara da yanıt veren MSB kaynakları, şu an için F-35 konusunda her iki ülkenin tutumunda bir değişiklik bulunmadığını belirtti.Kaynaklar, 'Sayın Bakanımızın da ifade ettiği gibi; F-35 konusunda ödediğimiz parayı geri alabileceğimizi düşünüyoruz. Bu konuda da görüşmeler devam etmektedir. Bizim bu aşamada KAAN'a odaklanmamız lazım.' diye konuştu.İngiltere'den talep edilen Eurofighter uçaklarındaki son duruma ilişkin de bilgi veren kaynaklar, 'Eurofighter teminine yönelik girişimlerimiz devam etmektedir. Bu konuda Birleşik Krallık yetkilileri ile Alman yetkililer görüşmeleri sürdürmektedir. Bizim beklentimiz müttefiklerimizin ittifakın ruhuna ve ortak güvenlik perspektifine uygun kararlar almasıdır. Biz olumlu sonuç alınacağına inanmaktayız.' dedi.