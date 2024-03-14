Askere gidecek erkek kalmadı! Kadınlara zorunlu askerlik getiriliyor!

Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, geçtiğimiz ay ülkesinin en büyük askeri birliğini ziyaretinden sonra ilgi çekici açıklamalarda bulundu. Başbakan Frederiksen, ''Savaş istediğimiz için değil, savaştan korunmak istediğimiz için silahlanıyoruz'' ifadelerini kullandı.Danimarka'daki mevcut hükümet, 5 yılda savunma bütçesini 6 milyar dolar civarında artırmak istediklerini, NATO'nun harcama hedeflerine ulaşmak istediklerini açıkladı. Rusya-Ukrayna savaşının başladığı günden itibaren Avrupa'da askeri harcamalarda ciddi artış meydana geldi. Geçtiğimiz hafta yeni planlarını açıklayan Danimarka Başbakanı, ''tam bir cinsiyet eşitliği sağlayacağını'' açıkladı.Danimarka'da kadınlar sadece gönüllü olarak askere katılabiliyordu. 18 yaş üstü erkekler için ise askerlik zorunlu kılınıyordu. Vicdani ret etmek isteyen Danimarka vatandaşları ise sivil hizmette bulunabiliyordu.Danimarka hükümetinin yeni planlamasına göre 2026 yılında Danimarka'da kadınlara zorunlu askerlik getiriliyor. Danimarka, Norveç ve İsveç'in ardından Danimarka bunu yapan üçüncü Avrupa ülkesi olacak.Danimarka'da askerlik 4 ay olarak yapılıyordu. Artık Danimarka'da 2026 yılında askerlik süresi erkekler ve kadınlar için 11 aya çıkartılıyor. Danimarka'da geçen yıl askere 4 bin 700 kadın gönüllü olarak katılım gösterdi. 6 milyon nüfusu bulunan Danimarka'da sadece 9 bini profesyonel toplam 20 bin asker bulunuyor.