Ankara turizm merkezi olacak! Turgut Altınok duyurdu: Başkent küllerinden doğacak

AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok, Üniversitesi İşletme Fakültesince Orhan Zaim Konferans Salonu'nda düzenlenen 'Yerel Yönetimler' konulu konferansa katıldı. Turgut Altınok söz konusu konferansta kritik açıklamalarda bulundu.Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok, Türkiye'de yerel yönetim anlayışındaki değişiklikleri anımsatarak, deneyimlediği örnekleri öğrencilere aktardı.Sözlerine devam eden Altınok, Yerel yönetimlerin asfalt, temizlik ve kanalizasyon gibi altyapı sorumluluğunun geride kaldığını belirterek, 'Sağlık ocakları ve hastane yaptık. İlgili bakanlığa devrettik. Böylece belediyecilikte ilk defa altyapının dışında insanın diğer sorunlarıyla da ilgilenen bir belediyecilik anlayışını geliştirdik.' dedi.İlçede ilk kütüphaneyi biz kurduk diyerek sözlerine devam eden Altınok, 'Yani yerel yönetimlerin felsefesini insan odaklı hizmetlere döndürme aşamasında benim de katkım oldu.' ifadelerini kullandı.Sözlerine devam eden Altınok, belediye başkanının şehrin sadece bugününü değil geleceğini de planlamak ve yönetmek zorunda olduğunu belirterek, kentteki yöneticilerin, şehir ekonomisine çeşitli projeler geliştirerek katkıda bulunmasının önemine işaret etti.Altınok, Ankara'nın tarih ve kültürüyle turizm potansiyele sahip olduğunu belirterek, 'Ankara'yı turizm açısından önemli bir merkez yapmak, önce kent merkezinden başlamak istiyoruz. Ulus tarihi alanı çevresiyle birlikte yeni bir düzenlemeyle turizm alanı yapmak istiyoruz.' şeklinde konuştu.Akyurt'ta inşaatı devam eden uluslararası fuar alanını bitireceklerini belirten Altınok, termal kaynakları değerlendireceklerini ve müzeler inşa edeceklerini, tropik sera oluşturacaklarını bildirdi.