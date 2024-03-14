Altın fiyatlarında son durum ne? İşte detaylar...

Altın fiyatları, doların değerini korumasıyla geriledi ancak işlemciler Fed'in faiz indirimlerine ilişkin ipucu sağlayabilecek verileri beklerken tarihi zirveye yakın seyretti. Altının spot piyasadaki ons fiyatı yüzde 0.18 gerileyerek 2,171.20 dolar seviyesinde işlem gördü.Serbest piyasada güncel altın satış fiyatları:Gram altın 2.427,70 liraÇeyrek altın 3.664,92 liraYarım altın 7.329,85 liraCumhuriyet altını 14.615 liraGremse altın 40.471,00 liradan satılıyor.Yatırımcılar, dünyanın en büyük ekonomisi ABD'de bugün açıklanacak olan ve kişisel tüketim harcamaları (PCE) endeksinin bir parçasını oluşturan üretici fiyatları verisini takip edecek.Çekirdek PCE verisi, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) tercih ettiği enflasyon göstergesi olma özelliği taşıyor. Bugün açıklanacak verilerden biri de şubat perakende satışları verisi olacak.Söz konusu veriler küresel faiz indirimlerine dair ipucu sağlayacak.