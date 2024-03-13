Yunanistan'a kaçıyordu! FETÖ şüphelisi tutuklandı
Edirne'de, Yunanistan'a gitmeye çalışan FETÖ/PDY şüphelisi yakalandı.
Edirne'de, Yunanistan'a kaçarken yakalanan FETÖ/PDY şüphelisi M.Y., tutuklandı.
Güvenlik güçleri, İpsala ilçesindeki 1'inci derece askeri yasak bölgede düzenlenen operasyonda, yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan FETÖ/PDY şüphelisi M.Y.'yi yakaladı.
Gözaltına alınan şüpheli, jandarmadaki işlemlerinden sonra adliyeye sevk edildi. M.Y., savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklandı.