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Beyaz Gazete
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Yunanistan'a kaçıyordu! FETÖ şüphelisi tutuklandı

Edirne'de, Yunanistan'a gitmeye çalışan FETÖ/PDY şüphelisi yakalandı.

Ekleme: 13.03.2024 - 15:40 Güncelleme: 13.03.2024 - 15:41 / Editör: Ozge Selin
Yunanistan'a kaçıyordu! FETÖ şüphelisi tutuklandı
Edirne'de, Yunanistan'a kaçarken yakalanan FETÖ/PDY şüphelisi M.Y., tutuklandı.

Güvenlik güçleri, İpsala ilçesindeki 1'inci derece askeri yasak bölgede düzenlenen operasyonda, yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan FETÖ/PDY şüphelisi M.Y.'yi yakaladı.

Gözaltına alınan şüpheli, jandarmadaki işlemlerinden sonra adliyeye sevk edildi. M.Y., savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklandı.