Toplu taşımaları geçtik kendi araçları bile çalışmıyor! CHP'nin seçim aracı yolda kaldı

İstanbul'da bozulan ve yolda kalan otobüs ile metrobüsler vatandaşın alıştığı bir durum haline geldi.Mevcut CHP'li yönetimlerin bakımsız bıraktığı araçları yüzünden ulaşım hem Ankara'da hem de İstanbul'da çileye döndü. İstanbul ve Ankara dışında ise bu defa Sivas'ta CHP'nin kendi seçim aracı bozuldu ve yolda kaldı.Ulaş ilçesinde CHP'nin adayı İsmail Karataş'ın seçi aracı yolda kaldı. Aracın yolda kalması ise trafiği uzun süre kilitledi.Ensonhaber'in haberine göre; aracı itmeyi deneyen ancak başarlı olmayan sürücü çareyi çekici çağırmakta buldu.O anları kayda alan vatandaş ise 'Görüyorsunuz CHP kendi aracını itiyor. Bilemiyorum tek başına nasıl iteleyecekse...Trafik tamamen kilitlenmiş durumda. Polis geldi. CHP hizmeti böyle. İstanbul'da metrobüslerin ittirildiğini gördük şimdi kendi reklam aracını bile götürmekten acizler. Yazık' dedi.