Terminal filmi İstanbul’da gerçek oldu: 2 aydır havalimanında yaşıyor!

Başrolünde Tom Hanks'in oynadığı Terminal filmi gerçek oldu. Kanada'da oturum süresi dolduğu için vize başvurusu kabul edilmeyen İranlı akademisyen Dr. Shiva Kaviani ülkesine de geri dönmek istemedi. Ankara'dan vize başvurusu yapan Kaviani, buradan da ret cevabı aldı. Bunun üzerine İstanbul'a geri dönen akademisyen 2 aydır İstanbul Havalimanı'nda yaşıyor.

Kanada Toronto'da hayatını sürdüren ve oturum süresi dolan İranlı akademisyen Dr. Shiva Kaviani, ülkesi İran'a geri döndü.İddiaya göre buradan Kanada'ya gitmek için vize başvurusunda bulunan İranlı akademisyen ret cevabı aldı.Bu kez Gürbulak Sınır Kapısından Türkiye'ye giriş yapan İranlı akademisyen Kanada'ya yeniden vize başvurusu yapmak için Ankara'ya gitti. Buradan da ret cevabı alan İranlı akademisyen İstanbul Havalimanı'na geri döndü.Kanada'ya gidemeyen, İran'a da geri dönmek istemeyen kadın yolcu İstanbul Havalimanı'nda yaşamaya başladı.Terminalde yolcu bekleme alanlarında uyuyan, İranlı yolcu yaklaşık 2 aydır havalimanında kalıyor.Bir valiz ve bir çantayla vize alanlarında yolcularla birlikte oturan kadın yolcuya personel yardımcı olmaya çalışıyor.Görüntülendiğini fark edince 'Fotoğrafımı çekme' ' Bana saygı duymuyorsun' diyen kadın akademisyenin polis ekipleri tarafından terminalden çıkartılıp uygun bir yere yerleştirileceği öğrenildi.