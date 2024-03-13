Şehirde kedi alarmı! yetkililerden 'dokunmayın' uyarı

Japonya'nın bir şehrinde insanlara, zehirli kimyasallarla dolu bir fıçıya düşen bir kediden uzak durmaları söylendi.Haber, bir fabrika işçisinin yerde konteynırdan uzaklaşan küçük sarı pençe izlerini keşfetmesinin ardından geldi.Güvenlik görüntülerinde, bir kedinin fabrika zemininde hızla koştuğu görülüyor. Yetkililer durumun fark edilmesinin ardından ne olursa olsun halktan kediden uzak durmalarını ve görüldüğü takdirde polise başvurmasını istedi.Kedinin meraklanıp, yüksek asitli, turuncumsu bir sıvı olan kanserojen kimyasal altı değerlikli kromun bulunduğu bir fıçıya düştüğü anlaşıldı.Yerel haber ajansı Asahi'nin haberine göre pençe izleri, fabrikaya iş için gelen bir personel tarafından keşfedildi.Fukuyama şehrinin çevre ekibi yaptığı açıklamada, yerel halka 'anormal' kediye dokunmamalarını söyledi.Olay sonucunda kedinin ölmüş olabileceğini de eklediler. Fabrika, tankın başlangıçta bir örtü ile kaplandığını ancak hayvanın altına girmenin bir yolunu bulmuş olabileceğini iddia etti.AFP haber ajansı ise bir şirket sözcüsünün 'Olay bizi, kedi gibi küçük hayvanların gizlice içeri girmesini önlemek için önlem alma ihtiyacı konusunda uyandırdı ki bu, daha önce hiç beklemediğimiz bir şeydi' açıklamasında bulunduğunu bildirdi.Hekzavalent Krom kimyasalı cilt tahrişine, nefes alma güçlüklerine ve hatta körlüğe neden olur. Personelin yakınında çalışırken bile maske ve lastik küre takmaları isteniyor.Yetkililer, Salı gününden bu yana kediye ilişkin herhangi bir rapor bildirilmediğini doğruladı.