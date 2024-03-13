Rusya’da yeni cephe açılıyor! Putin teker teker açıkladı: Savaşa hazırız!

Rusya Ukrayna savaşında gerilim bir kez daha yükseldi. Batılı ülkelerin Ukrayna'ya verdikleri desteğe karşı sık sık sesini yükselten Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bu kez İsveç ve Finlandiya üzerinden açıklamalarda bulundu.Rusya'da 15-17 Mart tarihlerinde gerçekleşecek olan başkanlık seçimlerinin Putin, gazetecilere bir araya geldi. İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliklerinin anlamsız olduğu belirten Putin, Finlandiya sınırına askeri yığınak yapacaklarını açıkladı.Rusya'nın teknik açıdan hazır olduğu 'nükleer savaş'ı vurgulayan Putin, buna rağmen şu an için bu savaşı başlatmakta acele etmediğinin altını çizdi.Putin, ABD'nin, askerlerini Rusya topraklarına veya Ukrayna'ya konuşlandırması halinde Rusya'nın bu hareketi bir müdahale olarak değerlendireceğini belirtti. Putin ayrıca, Rusya'nın Ukrayna konusunda ciddi görüşmelere hazır olduğunu da belirtti. Açıklamasında, 'Rusya, Ukrayna konusunda müzakerelere hazır ancak bu müzakereler gerçekliğe dayanmalı' ifadelerine yer verdi.