'Para teslim operasyonu'nu İmamoğlu ve adamları organize etti

CHP'li İBB çalışanlarının çanta çanta para saydığı görüntülerin yankıları sürüyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı ve kasası olarak bilinen Fatih Keleş'in balya balya para saydığı görüntülere ilişkin soruşturma sürerken açıklamalar da peş peşe geliyor.Son olarak CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik NTV'ye yaptığı açıklamada İmamoğlu'nun kasası Fatih Keleş'in balyalarca para sayma görüntülerini savunarak kayıt dışı parayı itiraf etti. Çelik paranın 40 milyon liraya alınan CHP İl Başkanlığı binası için verilen kapora olduğunu öne sürdü. Ancak sözleşmede binanın 24 milyon 360 bin liraya alındığı görülüyor. Bu durumda yaklaşık 16 milyon liranın kayıt dışı para olduğu kesinleşti.CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, gayrimenkulün 40 milyon liraya satın alındığını, bunun 24.360.000 TL'lik kısmının CHP Genel Merkezi tarafından banka yoluyla ödendiğini, kalan paranın ise görüntülerde görülen paralardan elden ödendiğini söyledi. Çelik, bu açıklamasıyla, açıkça CHP Genel Merkezi'ni kayıt dışı iş yapmakla, vergi kaçırmakla ve Anayasa Mahkemesi'ni yanıltmakla suçlamış oldu.O dönemde görevde bulunan CHP Genel Merkezi'nden bir yetkili ile yaptığımız görüşmede yetkili, görüntülerdeki paraların CHP Genel Merkezi ile hiçbir ilişkisinin olmadığını, operasyonun İmamoğlu ve adamları tarafından organize edildiğini ifade etti. CHP Genel Merkez yetkilisi, söz konusu binayı 24.360.000 TL'ye satın aldıklarını, satış vaadi sözleşmesinde satış tutarının 24.360.000 TL olduğunu, tapu kayıtlarında da 24.360.000 TL olarak görüldüğünü vurguladı.CHP'li yetkili, satış bedelinin 24.360.000 TL olarak banka kanalıyla binanın sahibine CHP Genel Merkezi tarafından gönderildiğini, bunun dışında binanın satın alınmasıyla ilgili hiç bir işlem yapmadıklarını ifade etti. CHP Genel Merkez yetkilisi, görüntülerdeki para teslim operasyonunun İmamoğlu ve adamları tarafından organize edildiğini, İmamoğlu'nun kendisini kurtarmak ve Kılıçdaroğlu'dan intikam almak amacıyla böyle bir senaryo hazırladığını savundu. CHP'li yetkili, İmamoğlu'nun CHP'nin kurumsal kimliğini ve varlığını tehlikeye atacak şekilde iftira atmaktan çekinmediğini de sözlerine ekledi. CHP İl Başkanı Çelik'in, İBB Başkanı İmamoğlu'na yakın isimlerden olduğu biliniyor.CHP İl Başkanı Çelik'in açıklamaları CHP'nin kurumsal yapısı dahil CHP'yi hedef göstermeye çalışmak şeklinde yorumlandı. CHP İl Başkanı Çelik açıklamalarıyla, binanın gerçekte 40 milyon liraya alındığını, ancak CHP Genel Merkezi'nin bunu 24.360.000 TL olarak gösterdiğini iddia etmiş oldu. Çelik sözleriyle, satış vaadi sözleşmesi ile ‘muhteviyatı itibariyle sahte ve yanıltıcı belge' düzenlediği, tapuda binanın değerini 40 milyon yerine 24.360.000 TL göstererek vergi kaçırdığını, binanın satın alınmasında CHP Genel Merkezi'nin kaynağı belli olmayan para kullanarak CHP'nin kapatılmasına yol açabilecek illegal işlem yaptığını iddia etmiş oldu.