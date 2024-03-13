Özgür Özel'den İzmir trafik çilesi itirafı: Manisa'dan 25 dakikada geldim

İzmir, yıllardır CHP yönetiminde olup, hizmetlerden eksik kalmasıyla dikkat çekiyor.Şehirdeki ideolojik oy kullanımı nedeniyle gelişim farkı, diğer büyükşehirlerle gözle görülür seviyelere ulaştı.Bunun yanında merkezi yönetimin hizmetleri de şehrin bu geri kalmışlığını bir nebze olsun azaltıyor.Bu konuların başında şehirler arası yol inşaatları geliyor.İzmir içinde trafik çilesi bir kördüğüme dönüşürken, hükümet tarafından komşu şehirlerle bağlantı yollarının yapılması İzmir'e ulaşımı rahatlatıyor.Bu kapsamda Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, İzmir Ticaret Odası'nda (İZTO) düzenlenen İzmir İş Dünyası Buluşması'nda yaptığı bir konuşmada, farkında olmadan bir itirafta bulundu.Memleketi Manisa ile İzmir'in yakınlığına dikkat çekmek isteyen Özel, toplantıya Manisa'daki evinden 25 dakikalık yolculukla geldiğini söyledi.Katılımcıların çoğunun İzmir içinden gelmesine rağmen daha uzun sürede salona ulaştığını söyleyen Özel, şöyle konuştu:Evden çıktık 25 dakika sonra buradaydık. Manisa'nın İzmir'e en yakın noktasında oturuyorum. 25 dakikalık mesafedeyim. Buradaki katılımcıların pek çoğu buradan ayrılıp evine giderken benden daha çok zaman harcayacaklar.Özel'in bu itirafı, akıllara Sabuncubeli Tüneli'ni getirdi.Muhalefetin ve özellikle CHP'nin her fırsatta karşı çıktığı tünel ve yol projelerinden biri olan İzmir ile Manisa'yı yakınlaştıran tünel, 2018 yılında hizmete sunuldu.Günde binlerce aracın kullandığı Sabuncubeli Tüneli; zaman, yakıt, emisyon ve kaza maliyetleri dikkate alındığında sürücülere ve ekonomiye büyük katkı sağlamaya devam ediyor.Bu kapsamda İzmir ile Manisa arasındaki mesafe, ortalama 15 dakikalık bir süreye düşüyor.