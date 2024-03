Murat Kurum İmamoğlu'nu topa tuttu! 'Ev kadınları gereken cevabı sandıkta verecek'

31 Mart yerel seçimlerine sayılı günler kala, Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Adayı Murat Kurum, katıldığı özel bir TV kanalında Ekrem İmamoğlu'na yönelik ağır eleştirilerde bulundu....Kurum, katıldığı canlı yayın sırasında İmamoğlu'nun 'ev kadınları'na yönelik aşağılayıcı sözlerini şu ifadelerle cevaplandırdı:Bunların hayatı milleti ayrıştırmakla geçti. Ev kadınlarımızı siyasi tercihlerinden ötürü ayrıştırıyorlar, kadın statüsünde görmüyorlar. Annelerimizi, ev kadınlarımızı... Düşünebiliyor musunuz? Biz her bir vatandaşımızı eşit görüyoruz. Bu bakış açısı, CHP zihniyetinin tezahürüdür. Aynı anlayış devam ediyor.Sen şimdi ev hanımlarını siyasi tercihlerinden dolayı ayrıştırıyorsun. Az bekle, sabret, ev kadınları da, gençlerimiz de, vatan sevdalısı dostlarımız da gereken cevabı sandıkta verecek.Rabia işaretimizle dalga geçiyor. Neden rahatsız oluyorsun? Vatan sevgisinden mi, bayrak sevgisinden mi, devlet-millet sevgisinden mi? Sen git kendini özgürleştir. Sen bir merkezden yönetilen bir kuklasın. Yalan söylemekten utanmayan, yüzü kızarmayan birisin.Yaptığın kirli ittifaklarına devam et. Bizim rabiamıza dokunamazsın, bizim vatan sevgimizi sorgulayamazsın. Birliğimizi, kardeşliğimizi en son sorgulayacak kişisin. Ağzından çıkanı kulağın duysun.'Siyasi iradesini herkesin yansıtması en doğru olanıdır. Maalesef muhalefet bizi yapacağımız işlerle ilgili eleştiremiyor. Tek konuştukları ne; şurada gaf yaptı, burada şöyle söyledi. Aslında en büyük gafı kendileri yapıyor. Sırtında küfesi boş, yaptığı bir iş yok, 5 seneyi boşa geçirdi. İstanbulluları üzdüler, kırdılar. Yok bareti ters giydi, yok Gazze ile ilgili gaf yaptı. Bareti görse bunlar kayak tatilinde üzerine binip kayarlar.Ben eserler, hizmetler yaparak buraya geldim. O bareti biz eser yaparken giydik. Baretin ne olduğunu bilmezler. Biz okuldan mezun olduk, baretimiz arabamızda gezdik. Biz o baretle asrın felaketinde 11 ili gezdik. Bu bir yerel seçim, yerel seçim hizmet seçimidir.Bu azmi ve gayreti gösteremiyorlar. Bir bakıyorsunuz kendi ikballeri için nerede fırsat görseler oraya çadır kurmalar, kendi arkadaşlarını sırtından hançerlemeler. Ne oldu? Her şeyi biz biliriz anlayışı İstanbul'un ihtiyacı olan bir anlayış değil.İstanbul'da yaşayan gençlerin umudu olmak zorundasınız. İnsanlar trafikte 3 saatte işe gidiyorsa dönüp aynaya bakmak zorundasınız. 'Algıyla 5 seneyi geçirdim yine algıyla devam ederim...' Yok öyle yağma. Siz evinize gideceksiniz, gidemiyorsunuz. Nasıl olur ya böyle bir şey. Bırakın yeniden aday olmayı, şu an istifa etmelidir. Ben böyle bir durumda olacağım, bir dakika oturmam orada. Çözüm ne? Yatırım, toplu ulaşım.Depremle ilgili çalışmayalım, ulaşımla ilgili çalışmayalım, müsilaj devam etsin, Marmara kirlensin, içme suyu noktasında İstanbul'a bir damla yeni kaynak getirmeyelim, sahipsiz hayvanlar sokakta gezmeye devam etsin, çözüm bu yani öyle m? Sen bu şehri yöneten belediye başkanıysan bunlara çözüm getirmek zorundasınız. Metrobüslerin yandığı, her gün arıza yaptığı bir İstanbul'u görüyoruz. Vaat vermesini biliyor. E ne oldu bugün? Ne oldu da 5 senedir hani bu sıkıntıları aşacaktık. Yeşil alan yapacaktın hani, hani her şey güzel olacaktı? İstanbul'da güzel olan bir şey söyleyin. Biz çalışacağız, biz çalışarak buraya geldik. Birilerinin ayağına taş koyarak gelmedik. Emin olun derler ya 'Bir yere gelmek için Ankara'da dayın olacak...' Benim Ankara'da dayım yok. Dayım var Ankara'da ama köyde çiftçilik yapıyor. AK Parti'de Cumhurbaşkanımız kim en iyi işi yapacaksa onu oraya getirmeye gayret gösterir. Bakın örneği benim.46 bin afet konutu yapmışız gelmişiz. 80 tane tarihi meydanın ihyasını yapmışız. Ben size seçim sonucu açıklayayım, 31 Mart'ta onlar ne derse desin biz kazanacağız. Tüm İstanbul sevinecek, kaybeden kimse olmayacak. Gençlerimiz, kadınlarımız sevinecek.