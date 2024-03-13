MSB paylaştı: Mehmetçik karlı zirvelerde nöbette!

Türkiye terörle mücadelesine devam ediyor.Arazi ve iklim şartları zorlasa bile kahraman Mehmetçik vatanı canı pahasına koruyor.Tüm zorlu şartlar altında Ramazan'da da vatan nöbeti sürüyor. Karlı dağlarda kahraman Türk askeri devriye görevini sürdürüyor.Milli Savunma Bakanlığınca (MSB), zorlu kış şartlarında görev yapan Mehmetçiğe ilişkin paylaşım yapıldı.Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Ne kar ne fırtına ne zorlu arazi koşulları, eksiltemez vatan sevgimizi." ifadesi kullanıldı.Paylaşımda, Mehmetçiğin yoğun kar ve zorlu arazi şartlarında icra ettikleri görevlere ilişkin görüntüler yer aldı.