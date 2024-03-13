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Beyaz Gazete
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MSB paylaştı: Mehmetçik karlı zirvelerde nöbette!

Milli Savunma Bakanlığı, arazi ve iklim şartlarının zorluğuna karşı vatan nöbetine devam eden Mehmetçik'in devriye görüntülerini paylaştı.

Ekleme: 13.03.2024 - 16:06 Güncelleme: 13.03.2024 - 16:07 / Editör: Ozge Selin
MSB paylaştı: Mehmetçik karlı zirvelerde nöbette!
Türkiye terörle mücadelesine devam ediyor.

Arazi ve iklim şartları zorlasa bile kahraman Mehmetçik vatanı canı pahasına koruyor.

Tüm zorlu şartlar altında Ramazan'da da vatan nöbeti sürüyor. Karlı dağlarda kahraman Türk askeri devriye görevini sürdürüyor.

MSB karlı zirvelerden paylaştı

Milli Savunma Bakanlığınca (MSB), zorlu kış şartlarında görev yapan Mehmetçiğe ilişkin paylaşım yapıldı.

"Ne kar ne fırtına"

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Ne kar ne fırtına ne zorlu arazi koşulları, eksiltemez vatan sevgimizi." ifadesi kullanıldı.

Paylaşımda, Mehmetçiğin yoğun kar ve zorlu arazi şartlarında icra ettikleri görevlere ilişkin görüntüler yer aldı.

MSB paylaştı: Mehmetçik karlı zirvelerde nöbette!