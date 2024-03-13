Milli Savunma Bakanı Güler sınır hattında

Mehmetçik, sınırlarda güvenliği sağlamaya devam ediyor...Canla başla vatanı için nöbet tutan Mehmetçik, hainlere de göz açtırmıyor. Türkiye, terör belasını da bitirmeye kararlı ve bu noktada da adımlar atılıyor.Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ise bu kapsamda Şırnak'a gitti.Akabinde 23'üncü Piyade Tümen Komutanlığı'na geçen Bakan Güler, burada inceleme ve denetlemelerde bulundu.Bakan Güler'in Şırnak ziyaretine ilişkin Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından bir paylaşım yapıldı.Paylaşımda şu ifadeler yer aldı;Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, beraberinde Bakan Yardımcısı Şuay Alpay ile Şırnak'a gitti. Şerafettin Elçi Havalimanı'ndaki karşılamanın ardından helikopter ile 23'üncü Piyade Tümen Komutanlığına geçen Bakan Yaşar Güler, inceleme ve denetlemelerde bulundu.Irak'ın kuzeyinde devam eden operasyonlardaki son duruma ilişkin bilgi alan Bakan Yaşar Güler, bölgede yapılacak çalışmalara ilişkin talimatlar verdi.