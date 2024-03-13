Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun batı ve iç kesimlerinin çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu (Sivas hariç), Batı Karadeniz ile Adana, Samsun, Çorum ve Amasya çevreleri, Osmaniye, Kahramanmaraş ve Tokat'ın batı kesimlerinin sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.Yağışların Çanakkale, Muğla il geneli ve İzmir'in kuzey ve iç kesimlerinin yerel kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Orta Torosların yüksek kar örtüsüne sahip dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunduğu aktarıldı. Güneydoğu Anadolu'da yer yer toz taşınımı beklenmektedir.Hava sıcaklığının, ülkenin batı kesimlerinde 2 ila 4 derece düşecegi, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmaması tahmin ediliyor.Rüzgarın ise; genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.Yağışların Muğla il genelinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Kuvvetli yağışla birlikte sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, kıyılarda hortum riski ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısı yapıldı.Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Orta Torosların kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunması yönünde uyarıda bulunuldu.Bölge bölge hava durumu:Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.EDİRNE °C, 13°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlıİSTANBUL °C, 16°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlıKIRKLARELİ °C, 12°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKOCAELİ °C, 20°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlıParçalı, yer yer çok bulutlu, bölge geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği, yağışların Muğla il genelinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.AFYONKARAHİSAR °C, 13°CParçalı, yer yer çok bulutlu, yarın sağanak yağışlıDENİZLİ °C, 18°CParçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıİZMİR °C, 19°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıMUĞLA °C, 15°CParçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıParçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz ile Adana çevreleri ile Osmaniye ve Kahramanmaraş'ın batı kesimlerinin ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ADANA °C, 24°CParçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlıANTALYA °C, 20°CParçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıHATAY °C, 22°CParçalı bulutluMERSİN °C, 25°CParçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlıParçalı ve çok bulutlu, bölgenin genelinin Sivas hariç) aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ANKARA °C, 15°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlıÇANKIRI °C, 16°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlıESKİŞEHİR °C, 15°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlıKONYA °C, 15°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlıParçalı, yer yer çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.BOLU °C, 16°CParçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıKARABÜK °C, 17°CParçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıSİNOP °C, 14°CParçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıZONGULDAK °C, 15°CParçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıParçalı ve çok bulutlu, Samsun, Çorum, Amasya çevreleri ile Tokat'ın batısının sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.AMASYA °C, 23°CParçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlıSAMSUN °C, 16°CParçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlıTOKAT °C, 22°CParçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlıTRABZON °C, 19°CParçalı bulutluParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.ERZURUM °C, 9°CParçalı ve az bulutluKARS °C, 12°CParçalı ve az bulutluMALATYA °C, 17°CParçalı ve az bulutluVAN °C, 8°CParçalı ve az bulutluParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer toz taşınımı beklenmektedir.DİYARBAKIR °C, 18°CParçalı ve az bulutluGAZİANTEP °C, 18°CParçalı ve az bulutluSİİRT °C, 17°CParçalı ve az bulutluŞANLIURFA °C, 20°CParçalı ve az bulutlu