İstanbul’da hizmet yok sadece reklam var! Vatandaşlar şoke oldu

Vatandaşın hizmet diye beklediği İmamoğlu 5 yıldır yalan siyasetiyle karşı karşıya. Verdiği vaatlerin bir çoğunu gerçekleştirmeyen İmamoğlu göz boyamaya tam gaz devam ediyor.3 Mart 2024 tarihinde Beyazıt Ordu Caddesi'nde çevre düzenlemesi açılışına katılan İmamoğlu, “İşlerimizi ortak aklın ve bilimin yol göstericiliğinde yapıyoruz. Bu nedenle bazı gecikmeler olabiliyor. Ama biz göz boyayan, geçici çözümlerin değil, gerçek ve kalıcı çözümlerin peşindeyiz.” İfadelerini kullandı. Fakat vatandaşların kamerasına yansıyan görüntüler ise içler acısı.Görüntülerde asfaltın çöktüğü, rayların arasında suların biriktiği yansıdı.İmamoğlu, yerel seçime günler kala oy toplamak için durmaksızın sahte açılış gerçekleştirerek vatandaşı adeta kandırıyor.İmamoğlu'nun pazar günü Beykoz'da hizmete açtığı Çubuklu Siloları ve Beykoz On Çeşmeler Meydanı'na giden vatandaşlar durumun Ekrem İmamoğlu'nun yaptığı açılıştan farklı olduğunu gördü.Şoke olan vatandaşlar, “'Açılışı yapıldı, öyle geldik. Ama seçim öncesi bir göstermelik olmuş herhalde. Bitmeden bir takım şeyler açmışlar. Öyle şey olur mu? Açılmış gibi gösterdiler.' İfadelerini kullanarak şaşkınlıklarını gizleyemediler.Açılışın ardından Beykoz Çubuklu Siloları'nı da gezen Ekrem İmamoğlu, burada kısa bir de konuşma gerçekleştirdi. Pazar gününden sonra bölgeye giden vatandaşlar ise durumun Ekrem İmamoğlu'nun yaptığı açılıştan farklı olduğunu gördü.Şoke olan vatandaşlar, “'Açılışı yapıldı, öyle geldik. Ama seçim öncesi bir göstermelik olmuş herhalde. Bitmeden bir takım şeyler açmışlar. Öyle şey olur mu? Açılmış gibi gösterdiler.' İfadelerini kullanarak şaşkınlıklarını gizleyemediler.