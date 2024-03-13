İstanbul Eyüpsultan'da Eylem Tok ile estetikçi Bülent Cihantimur'un 17 yaşındaki oğlu Timur Cihantimur, 1 Mart akşamı yol kenarında arıza nedeniyle park halinde bulunan 3 adet ATV tipi araca çarpmış, kaza sonucu 29 yaşındaki Oğuz Murat Aci hayatını kaybetti.Ehliyetsiz sürücü Timur Cihantimur, kazanın ardından olay yerine giden cani anne Eylem Tok tarafından ABD'ye kaçırılırken olayla ilgili soruşturma derinleşti. Olaya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma çerçevesinde ise aynı gün şüpheli Tok hakkında 'suçluyu kayırma' suçundan, şüpheli Timur Cihantimur hakkında 'bir kişinin ölümü ile birlikte birden fazla kişinin yaralanmasına neden olmak' suçundan tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılırken, kırmızı bülten çıkarılması da talep edildi. Canavar anne ve oğlunun ABD'den iadesi talep edildi.Konuya ilişkin Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na giderek açıklama yapan Oğuz Murat Aci'nin babası Özer Aci, karşı tarafın dolaylı olarak kendileriyle iletişime geçtiğini söyledi. "Maddi ve manevi yanımda olduğu söylendi. Maddi kısmını kenara bırakıp buyurun gelin dedik fakat şu ana kadar benimle iletişime geçen olmadı. O taraftan birileri, bilmiyorum. Tam o mu onun elemanı mı bilmiyorum. Aile dostumuz aranmış, böyle konuşulmuş.Eylem Tok’un oğlu Oğuz Murat Aci’yi hayattan koparmıştı: O babanın sözleri yürekleri yaktı!Ben ilk günden beri aynı sözümün arkasındayım, çocuk ile anne gelir teslim olur. 10 veya 12.gün dolaylı olarak taziyeye geleceklerini iletmişlerdi bana fakat ben yine aynı sözümü tekrarladım. Anne ile çocuk gelir teslim olur, sonra gelsinler taziyeye. Sizlere de bilgi vereceğim, aile benim taziyeme geliyor diye. Git gide daha zor oluyor, ayakta durmakta güçlük çekiyorum. Farklı bir bilgi yok, sadece dosyanın tamamlanma aşamasında olduğu söyleniyor" dedi.Müşteki ailenin avukatı Hacı Orhan ise, ''Ben ilk günden beri söylüyorum, müvekkillerim de söylüyorlar. Öncelikle kişilerin teslim olup, gelip yargılanmaları gerekiyor. Bu yargılanma olmadan taziyeye gelmeleri doğru olmaz. Şu an onlar yurt dışına kaçmış haldeyken birilerinin taziyeye gelmesi doğru olmaz. Baba 'teslim olsunlar taziyeye gelsinler' şeklinde belirtti ancak bu yanlış anlaşıldı. Burada çok açık şekilde söylüyoruz ki bu olay ihmal sonucu ölüme sebebiyet vermektir. Bu yüzden olay sonucu konuşulan konuların dile getirilmesi doğru ve ahlaki değildir. Babanın şu an yurt dışına çıkış yasağı var, nerede olduğunu bilmiyoruz ama İstanbul veya Bursa'dadır diye tahmin ediyoruz. Daha babanın ifadesi alınmadı, bir an önce ifadesinin alınması lazım. Eğer bir dahli varsa aynı şekilde bir tedbir kararının uygulanması gerekir.