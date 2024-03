Eylem Tok’un eski eşi Bülent Cihantimur hakkında çarpıcı detay: Adı Tayyar Öz ve Özlem Öz davasında çıktı!

İstanbul Eyüpsultan'da 1 Mart Cuma günü yaşanan kaza Türkiye'nin gündemine yerleşti. Eylem Tok ile ünlü estetikçi Bülent Cihantimur'un 16 yaşındaki oğlu Timur Cihantimur'un, 3 ATV motoru ile geziye çıkan ve araçları arızalandığı için emniyet şeridinde duran gruba çarpması sonucu 4 kişi yaralandı, evli ve bir çocuk babası Oğuz Murat Acı ise feci şekilde can verdi.Kazayı haber alır almaz olay yerine giden ve yaralıların telefonlarını bile toplayarak delilleri karartmaya çalıştığı belirlenen cani anne Eylem Tok ise ABD vatandaşı oğlu Timur ile birlikte önce Mısır'a ardından ABD'ye kaçtığı tespit edildi.Haklarında kırmızı bültenle yakalama kararı çıkartılırken Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 'ABD Adalet Bakanlığı'ndan yanıt geldi, belgeleri tamamladık, gönderdik. Süreç işliyor. Talepname 1 hafta-10 gün içinde ABD'ye iletilecek' bilgisini verdi.Soruşturma kapsamında cani anne Tok ile oğlu Timur'u kaza yerinden alıp önce eve götüren ardından da havalimanına bıraktığı belirlenen şirket çalışanı Ayşe Ceren S. tutuklanarak cezaevine gönderildi.Eski eşi Eylem Tok ile oğlu Timur'un kaçmasına yardım eden hatta ifade bile vermediği iddia edilen baba Bülent Cihantimur için de yurt dışına çıkış yasağı verildi.Türkiye'nin konuştuğu davada ortaya çıkan detaylar, herkesi şaşkına çevirdi. Öyle ki baba Bülent Cihantimur'un adının fenomenler soruşturmasında da geçtiği tespit edildi.Kanal D'nin haberine göre fenomenlere yönelik kara para soruşturmasında adı geçen Cihantimur, 'Tayyargiller' olarak bilinen Tayyar ve Özlem Öz çiftine yönelik 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma', 'malvarlığı değerlerinin gayrimeşru kaynağını gizlemek', 'Resmi belgede sahtecilik' ve 'Vergi Usul Kanunu'na muhalefet' olmak üzere 5 ayrı suçtan soruşturmada yer alan 13 şüpheliden biri!Soruşturmanın ilk savcısı sadece Öz çiftine ait Medelina Sağlık ve Reklam Hizmetleri LTD. ŞTİ., Özlem Öz Sağlık ve Güzellik LTD. ŞTİ. ve Tasf. Halinde Enila Tekstil Ürünleri ve Kozmetik TİC. LTD. ŞTİ. şirketlerine kayyum atanmasını istedi. 3 şirkete kayyum atanırken Bülent Cihantimur'un estetik merkeziyle ilgili bir işlem yapılmadığı öğrenildi. Öz çifti ve Cihantimur'un da aralarında bulunduğu 13 şüpheli hakkında, geçen kasım ayında 'mal varlığı değerlerinin gayrimeşru kaynağını gizlemek' suçundan yurt dışında çıkış yasağı koyulduğu belirlendi.