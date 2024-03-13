CHP'li İBB yapmadı Bakanlık bitirdi! Yeni metro İstanbul'u rahatlattı: Hem eziyetten hem de zaman kaybından kurtulduk

Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı yapılan Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapılan 8,4 kilometre uzunluğundaki Bakırköy Sahil-Bahçelievler-Güngören-Bağcılar Kirazlı Metro Hattı'nı kullanan vatandaşlar zaman açısından hayatlarına büyük kolaylık getirdiğini söylediler.Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapılan ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından törenle açılışı yapılan 8,4 kilometre uzunluğundaki Bakırköy Sahil-Bahçelievler-Güngören-Bağcılar Kirazlı Metro Hattı vatandaşa hizmet vermeye başladı. Birçok toplu ulaşım hattına entegre olacağı belirtilen hattın Kayaşehir'den yola çıkan yolcuların Kirazlı'da son bulan bir yolculuk yerine Bakırköy'e kadar tek trenle seyahat edebilmelerini sağladığı kaydedildi.Kirazlıdan binerek Bakırköy'e seyahat eden emekli Ahmet Çelik, 'Ben emekliyim bu hattı yeni açtılar. Daha önce Bakırköy sahile gezmeye gelmek için birkaç toplu taşıma değiştiriyorduk. Böylelikle yaklaşık bir buçuk 2 saatte anca gelip geri dönüyorduk. Bize 3-4 saate mal oluyordu. Şimdi Cumhurbaşkanımız tarafından açılışı yapılan bu metroya binip 15 dakikada sahile geldim. Geri dönüşü 15 dakika olduğu için sadece yarım saatte sahili dolaşma keyfini yaşadım. Yapanlardan Allah razı olsun' dedi.Bakırköy'de garsonluk yapan İsa Aslan ise hattın kendileri için büyük kolaylık sağladığını belirterek, 'Kirazlıdan bindim ve 15 dakikada Bakırköy sahile geldim. Daha önce işe gelmek için Kirazlıdan minibüse binip Marmaray aktarmalı olarak Bakırköy'e gelebiliyordum. Şimdi hem yol kısaldı hem de zaman kaybı yaşanmıyor. Bu çok büyük bir hizmet oldu. İki araç değiştirip işe gitmeme gerek kalmadı. Bir metro hattı ile 15 dakikada Bakırköy'e çok rahat geliyorum. Tramvayların yoğunluğundan dolayı da büyük sıkıntı çekiyorduk. Özellikle tramvay sefer sayılarının arttırılması gerekir. İnsanlar işe gidip gelirken zamanlarını yolda geçiriyorlar. Birde yoğunluk oldu mu eziyet haline geliyordu' diye konuştu.Bakırköy'deki okula giden Ömer Çoban ise, Kirazlıdan Zeytinburnu'ndaki okula gidip gelmek için önce minibüsü sonra tramvayı kullanıyordum. Bir buçuk iki saatte okula ulaşabiliyordum. Şimdi Kirazlıdan bindiğimde 15 dakikada Bakırköy Sahile oradan da okula kısa sürede gidebiliyorum. Bu biz öğrenciler ve sahile gezmeye gelenler için çok büyük kolaylık ve rahatlık oldu. Bu projeyi hayata geçirenlerden Allah razı olsun' şeklinde konuştu.Başkan Erdoğan'ın açılışını yaptığı hattı kullanarak sahile gezmeye geldiğini belirten Remzi Aydın ise, 'Başakşehir Konutlarından Bakırköy' sahile gezmeye gelmek için bir çok vasıta kullanmak zorunda kalıyordum. Hem eziyet hem de zaman kaybı yaşıyordum. Şimdi Duraktan metroya bindikten sonra kısa sürede sahile ulaşabiliyorum. Cumhurbaşkanımızın ulaşımdaki bu hizmeti çok değerli. Bu gibi hatların daha da arttırılması gerekir. İnsana hizmet budur' dedi.