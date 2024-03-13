Başkan Erdoğan'dan muhalefete sert tepki: En küçük bir vizyonları yok

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Şırnak'ta Adliye Meydanı'nda düzenlenen mitingde önemli açıklamalarda bulundu.Başkan Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:'Şırnak, dağlarıyla, nehirleriyle, vadileriyle ve insanıyla bugün yine bir başka güzel. Bin yılı aşkındır medeniyetimizin, kardeşliğimizin, birlik ve beraberlik ruhumuzun attığı bu şehri biz Allah için seviyoruz.En küçük bir vizyonları yok. Milletimizi karamsarlığa sürüklemek isteyenlerin amacı; ülkeyi tekrar eski istikrarsızlık, kavga ve terör günlerine döndürmektir. Heybelerindeki tek malzeme budur. Bizim bu millet için çok büyük hayallerimiz var. 2023 hedefleriyle ülkemizi bugünlere hazırladık.Milletimiz kazanımlarını adım adım ileri taşıdı. Faşizan uygulamalar, bu ülkenin inancına, değerlerine sahip çıkmak isteyen tüm insanları başına musallat olmuştur.Son 21 yılda gerçekleştirdiğimiz demokrasi ve kalkınma devrimiyle, içerideki ve dışarıdaki tüm oyunları bozduk. Artık daha güçlüyüz.Güney sınırlarımızdaki güvenlik koridoruyla etrafımızdaki ateşin üzerimize sıçramasını önlüyoruz. Türkiye'nin önü açıktır. Destekleriniz sayesinde Ramazan Bayramı gelmeden 31 Mart'ta milli irade bayramını kutlayacağız. Milli gelirde dünyada 11. sıradayız. Biraz daha gayretle, üretimle bu işi başaracağız. Kişi başına gelirimizi çoğaltarak hedeflerimize ulaşacağız.Eser ve hizmet siyasetimizin en somut örnekleri şehirlerimize yaptığımız yatırımlardır. Şırnak'a toplam 100 milyar lira kamu yatırımı yaptık. 16 bin 219 bağımsız bölümün dönüşümünü gerçekleştirdik.'Şu anda Gabar'da günlük petrol üretiminde 37 bin varili geçmiş durumdayız. Bu ay sonuna kadar günlük 40 bin varili geçeceğiz. Hedef günlük 100 bin varil petrol.Şehirlerimizin imkanlarıyla ülkemizin hedeflerini örtüştürüp, Şırnak'ı kalkındıracağız.'