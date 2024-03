Başkan Erdoğan'dan CHP'ye kent uzlaşısı tepkisi: Tutarsızlık paçalarından akıyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Mardin'de düzenlenen mitinginde vatandaşlara hitap ediyor. Kandil'in siyasi uzantısı DEM Parti ile "Kent uzlaşısı" adı altında ittifak yapan CHP'nin "tutarsızlık" içinde olduğunu belirten Başkan Erdoğan, "Kimin eli kimin cebinde belli değil. Biri 'DEM varsa olmaz' diğeri 'DEM'siz olmaz' diyor." dedi. Erdoğan konuşmasının devamında Özgür Özel'i de eleştirerek, "Tüm bu skandallar yaşanırken genel başkanı kimse takmıyor, ya da mikrofonu eline geçiren kendisine had bildiriyor." ifadelerini kullandı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Mardin'de 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkı'nda düzenlenen mitinginde önemli açıklamalarda bulundu.Başkan Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:'Aşksın, muhabbetsin, sevdasın Mardin. Güzelliğin bitmez bir bir saymakla... Her daim dilimde duasın Mardin.Mardin dünyada eşi benzeri bulunmayan nadide bir şehirdir. Okumasını bilene bir tarih kitabıdır. Görmesini bilene açık hava müzesidir.Biz bu şehri tüm güzellikleriyle seviyoruz. Bugün şu meydanı doldurarak bizlere gönlünüzün kapılarını açtığınız için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Mardin'e kendimizi tam anlatamadığımızın farkındayız.14-28 Mayıs'ta Mardin'de arzu ettiğimiz oranlara ulaşamadık. Bunu önümüzdeki seçimlerde hak ettiği seviyeye getireceğiz. 31 Mart seçimleri ile şehrimizde inşallah yeni bir başlangıç yapacağız.Bu sefer Mardin'in tercihinin eser ve hizmet siyasetinden yana olacağına inanıyorum.'RAMAZAN'A BURUK GİRDİK'Gazze başta olmak üzere etrafımızdaki çatışmalar sebebiyle bu Ramazan'a da buruk girdik. Komşumuz Suriye 13 yıldır barışa hasret... Irak'ta etnik ve mezhepsel sorunlar devam ediyor. Rusya-Ukrayna savaşı 3. yılına girdi.Türkiye olarak ilk günden beri İsrail'e en sert tepkiyi gösteren ülkelerden biriyiz. Terör devleti İsrail, vahşice Gazze'ye saldırıyor. Biz Filistinlilerin hak ve hukuklarını 7 Ekim'de keşfetmedik.Filistin'i savunduk, Filistin davasına sahip çıktık. Son dönemde kimi çevrelerin mesnetsiz ifadelerine rastlıyoruz.Dış politikada nasılsa iç siyasette de tavrımız bellidir. Kırmızı çizgilerimiz gayet nettir.'Şu anda alanda 50 bin kişi bulunuyor.CHP'YE KENT UZLAŞISI TEPKİSİKent uzlaşısı diye bir şey uydurdular. Kimin eli kimin cebinde belli değil. Biri 'DEM varsa olmaz' diğeri 'DEM'siz olmaz' diyor. Ötekisi çıkıyor belediyeleri beraberce yöneteceğiz diyerek posta koyuyor. Tüm bu skandallar yaşanırken genel başkanı kimse takmıyor, ya da mikrofonu eline geçiren kendisine had bildiriyor.Tutarsızlık paçalarından akıyor. Kürtler adına onları istismar edenler de dalavereler karşısında tek bir cümle kurmuyor, kuramıyor.'