Antalya'da büyük yangın! 5 yıldızlı otel alevlere teslim oldu

Antalya'nın Alanya ilçesindeki bir 5 yıldızlı otelde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Gökyüzüne siyah dumanlar yükselirken olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin söndürme çalışması sürüyor.

Antalya'nın Alanya ilçesindeki 5 yıldızlı bir otelde yangın çıktı. İtfaiye ekipleri, yangına müdahale ediyor.Alanya'ya bağlı Avsallar Mahallesi'nde 5 yıldızlı Granada Otel'in birinci katında, saat 10.00 sıralarında çıkan yangın, büyüyüp diğer katlara da yayıldı. İhbar üzerine adrese çok sayıda itfaiye ekibi yönlendirildi. Henüz nedeni bilinmeyen yangının söndürülmesi için Manavgat'tan da takviye istendi. Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.