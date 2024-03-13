Ailesinden şoke eden hamle! Galatasaray'da Fernando Muslera gerçeği

Galatasaray ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Fernando Muslera'nın, sarı kırmızılı kulüpteki geleceği şekilleniyor.Milliyet Gazetesi'nin haberine göre; Galatasaray'da daha önce kendisine yapılan yeni kontrat teklifine, 'Bekleyin' diye yanıt veren ve sezon sonunda ülkesine gideceği konuşulan Muslera konusunda sıcak bir gelişme yaşandı.Uruguaylı kalecinin, yönetime milli arada masaya oturabileceğini ilettiği öğrenildi. Ülkesinde emekli olma planı yapan Muslera'nın, lig bitmeden masaya oturmayı kabul etmesi yeni kontrata sıcak baktığı şeklinde yorumlandı.37 yaşındaki eldivenle yapılan son sözleşmede yıllık garanti ücreti 3 milyon 750 bin Euro'dan 2.5 milyon euroya indirilmişti. Tecrübeli eldivene, aradan 3 yıl geçmesine rağmen aynı rakamın teklif edileceği belirtildi.Muslera'nın ailesi ise Uruguay'a döndü. Bu hamlenin tecrübeli kalecinin ayrılık kararı almasından kaynaklandığı iddia ediliyordu.Ancak Nando'nun eşi Patricia Callero ile çocuklarının, ülkelerine gitmesinin eğitim kaynaklı olduğu belirlendi. Çocukların eğitim için yılın belli bir dönemini ülkelerinde geçirdikleri vurgulandı.Muslera bu sezon 28 Süper Lig, 6 Şampiyonlar Ligi, 2 Avrupa Ligi ve 6 da Şampiyonlar Ligi Elemeleri maçında görev aldı.