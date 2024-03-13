AB'den bir kural daha: Geliştiriciler uygulamalarını App Store üzerinden satmak zorunda kalmayacak

Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde 25 Ağustos 2023 tarihinde yürürlüğe giren Dijital Piyasalar Yasası (DMA), Apple gibi büyük teknoloji şirketlerine bazı zorunlu adımlar attırıyor.Söz konusu yasa kapsamında, App Store harici uygulama indirmesinin önünü açan şirket, bir adım daha atıyor. Apple'dan yapılan açıklamada, geliştiricilerin AB'deki uygulamalarını App Store üzerinden satmak zorunda kalmayacakları duyuruldu.Geliştiricilerin uygulamalarını sunmak için daha fazla seçeneğe sahip olacağı vurgulanan açıklamada, uygulamaların doğrudan geliştiricilerin kendi web sitelerinden dağıtılabileceği aktarıldı.Açıklamada, uygulama geliştiricilerin kendi pazar yerlerini kurmalarına da izin verildiği belirtildi.Bildiğiniz gibi Apple, App Store üzerinden yapılan her satıştan komisyon alıyordu. Ancak, artık geliştiriciler kendi platformlarından satış yaparak bu komisyonlardan kurtulacak.