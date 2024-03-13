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Beyaz Gazete
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5 milletvekiline ait dokunulmazlığın kaldırılmasına ilişkin fezlekeler, TBMM Başkanlığına sunuldu.

Meclis Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in de aralarında bulunduğu 5 milletvekiline ait dokunulmazlığın kaldırılmasına ilişkin fezlekeler, TBMM Başkanlığına sunuldu.

5 milletvekiline ait dokunulmazlığın kaldırılmasına ilişkin fezlekeler, TBMM Başkanlığına sunuldu.
Ekleme: 13.03.2024 - 13:47 Güncelleme: 13.03.2024 - 14:02 / Editör: Ozge Selin
5 milletvekiline ait dokunulmazlığın kaldırılmasına ilişkin fezlekeler, TBMM Başkanlığına sunuldu.
5 yeni dokunulmazlık dosyası Meclis'e sevk edildi


DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder

5 milletvekiline ait dokunulmazlığın kaldırılmasına ilişkin fezlekeler, TBMM Başkanlığına sunuldu.



DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan

5 milletvekiline ait dokunulmazlığın kaldırılmasına ilişkin fezlekeler, TBMM Başkanlığına sunuldu.



DEM Parti Mardin Milletvekili Salihe Aydeniz

5 milletvekiline ait dokunulmazlığın kaldırılmasına ilişkin fezlekeler, TBMM Başkanlığına sunuldu.
DEM Parti Bitlis Milletvekili Hüseyin Olan

5 milletvekiline ait dokunulmazlığın kaldırılmasına ilişkin fezlekeler, TBMM Başkanlığına sunuldu.
TİP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık

5 milletvekiline ait dokunulmazlığın kaldırılmasına ilişkin fezlekeler, TBMM Başkanlığına sunuldu.