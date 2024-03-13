5 milletvekiline ait dokunulmazlığın kaldırılmasına ilişkin fezlekeler, TBMM Başkanlığına sunuldu.
Meclis Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in de aralarında bulunduğu 5 milletvekiline ait dokunulmazlığın kaldırılmasına ilişkin fezlekeler, TBMM Başkanlığına sunuldu.
5 yeni dokunulmazlık dosyası Meclis'e sevk edildi
DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder
DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan
DEM Parti Mardin Milletvekili Salihe Aydeniz
DEM Parti Bitlis Milletvekili Hüseyin Olan
TİP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık