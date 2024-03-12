Zehra Güneş'in yeni imajına beğeni yağıyor

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın ve Vakıfbank'ın başarılı oyuncusu Zehra Güneş, saçlarını koyulaştırdı. Yeni halini sosyal medya hesabından paylaşan güzel sporcuya çok sayıda beğeni ve yorum geldi.Kazandığı parayla çok konuşulan dünyanın en çok kazanan voleybolcuları arasında yer alan Zehra Güneş, gündemden düşmüyor. Servetinin toplam değerinin 4 milyon dolar civarında olduğu konuşulan Güneş, yine adından söz ettirdi.Zehra Güneş'in yeni imajına beğeni yağıyorZehra Güneş son olarak saç rengini değiştirdi. İmajıyla sosyal medyadan büyük beğeni alan Zehra Güneş'in son haline hayranları bayıldı. Güneş'in saçlarını gören takipçileri "Yakıyorsun", "Dünyanın en güzel sporcusu" şeklinde yorumlar yaptı.İşte Zehra'nın yeni imajı;