'Uçaklar düşsün diye bilerek hatalı üretiyorlar' Dünyaca ünlü firmayı ifşaladı, ölü bulundu

The Boeing Company, dünya çapında başta uçak, helikopter, roket, uydu, telekomünikasyon ekipmanları ve füzeler tasarlayan ve üreten çok uluslu bir Amerikan havacılık şirketidir. William Boeing tarafından 1916 yılında ABD'nin Washington eyaletinde kurulan şirket askeri uçakların üretiminde de yer alıyor. Şirketin ürettiği Boeing 737 model uçak ise dünyada adından sık sık kazaları ve hatalarıyla söz ettiriyor. Uzmanlar 737'nin karıştığı kazalarda için pilotların sistemle mücadelesi, yetersiz eğitim ve Boeing'in tasarım ve güvenlik açısından eksiklikleri ana neden olarak belirledi. Son olarak Alaska Havayolları'nın 1282 sefer sayılı uçuşunu yapan 737 Max 9 tipi uçağın gövdesinden bir bölüm, kalkıştan kısa bir süre sonra koparak düşmüş, uçakta delik açılmıştı. Uçağın Portland'a acil iniş yaptığı olayda şans eseri yaralanan olmadı.ABD'deki havayollarının kullandığı 171 Boeing 737 Max 9 tipi uçak, incelemeden geçirilmek üzere hangara çekildi. Başta Alaska ve United Havayolları uçuşları olmak üzere, yüzlerce uçuş iptal edildi. Türk Hava Yolları da elindeki bu tip 5 adet uçağın inceleneceğini açıklamıştı.Öte yandan geçmiş yıllarda sık sık Boeingi ifşalayan ve uçaktaki hataları hem mahkeme hem de çeşitli medya kuruluşlarında duyuran John Barnett isimli eski çalışan uçağın hatalarıyla ilgili bir davaya girecekti. Barnett 32 yıl boyunca Boeing'de çalışmış ve kalite sorumlusu olarak görev almıştı.Pazartesi günü yayınlanan bir rapora göre, şirkete karşı bomba etkisi yaratan bir dava için ifadesinin ikinci kısmına gelmeyen Barnett, kaldığı otelinin otoparkında kamyonunda ölü bulundu. Yetkililer Barnett'in kendini vurduğunu belirtiyor. Barnet geçtiğimiz yıllarda baskı altında çalışan işçilerin uçaklara bilerek kalitesiz ve yanlış parçalar yerleştirdiğini iddia etmiş ve uçak üretimlerinin aceleye getirildiğini öne sürdü.