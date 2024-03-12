Siverek’te park halindeki tıra otomobil çarptı: 1 ölü

Kaza, sabah saatlerinde Siverek-Şanlıurfa karayolu, eski sanayi yakınlarında meydana geldi. Alınan bilgilere göre park halindeki tıra, Mustafa P. İdaresindeki otomobil çarptı.Kazada otomobil sürücüsü Mustafa P. olay yerinde hayatını kaybetti. Olay yerinde Cumhuriyet Savcısı incelemesi sonrası, Mustafa P'nin cenazesi Siverek Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.