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Beyaz Gazete
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Siverek’te park halindeki tıra otomobil çarptı: 1 ölü

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde park halindeki tıra, otomobil arkadan çarptı, kazada otomobil sürücüsü hayatını kaybetti.

Ekleme: 12.03.2024 - 13:31 Güncelleme: 12.03.2024 - 13:33 / Editör: Ozge Selin
Siverek’te park halindeki tıra otomobil çarptı: 1 ölü
Kaza, sabah saatlerinde Siverek-Şanlıurfa karayolu, eski sanayi yakınlarında meydana geldi. Alınan bilgilere göre park halindeki tıra, Mustafa P. İdaresindeki otomobil çarptı.

Siverek’te park halindeki tıra otomobil çarptı: 1 ölü

Kazada otomobil sürücüsü Mustafa P. olay yerinde hayatını kaybetti. Olay yerinde Cumhuriyet Savcısı incelemesi sonrası, Mustafa P'nin cenazesi Siverek Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Siverek’te park halindeki tıra otomobil çarptı: 1 ölü

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.