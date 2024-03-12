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Sakarya'da zincirleme kaza: 7 araç birbirine girdi

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde 7 aracın karıştığı zincirleme kazada 5 kişi yaralandı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Ekleme: 12.03.2024 - 14:32 Güncelleme: 12.03.2024 - 14:36 / Editör: Ozge Selin
Sakarya'da zincirleme kaza: 7 araç birbirine girdiKaza, Prof. Dr. Sebahattin Zaim Bulvarı Adapazarı ilçesi Karakamış mevkiinde meydana geldi.

Korucuk istikametinde yaşanan kazada 7 araç birbirine girdi.

Sakarya'da zincirleme kaza: 7 araç birbirine girdi

5 KİŞİ YARALANDI

Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. 7 aracın karıştığı zincirleme kazada 5 kişi hafif şekilde yaralandı

Olay yerine ulaşan ekiplerce ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, hastaneye kaldırıldı.

TRAFİK NORMALE DÖNDÜ

aşanan kazanın ardından oluşan trafik, araçların bölgeden kaldırılması ile birlikte normale dönerken kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Sakarya'da zincirleme kaza: 7 araç birbirine girdi