Sakarya'da zincirleme kaza: 7 araç birbirine girdi
Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde 7 aracın karıştığı zincirleme kazada 5 kişi yaralandı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaza, Prof. Dr. Sebahattin Zaim Bulvarı Adapazarı ilçesi Karakamış mevkiinde meydana geldi.
Korucuk istikametinde yaşanan kazada 7 araç birbirine girdi.
5 KİŞİ YARALANDI
Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. 7 aracın karıştığı zincirleme kazada 5 kişi hafif şekilde yaralandı
Olay yerine ulaşan ekiplerce ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, hastaneye kaldırıldı.
TRAFİK NORMALE DÖNDÜ
aşanan kazanın ardından oluşan trafik, araçların bölgeden kaldırılması ile birlikte normale dönerken kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.
Korucuk istikametinde yaşanan kazada 7 araç birbirine girdi.
5 KİŞİ YARALANDI
Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. 7 aracın karıştığı zincirleme kazada 5 kişi hafif şekilde yaralandı
Olay yerine ulaşan ekiplerce ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, hastaneye kaldırıldı.
TRAFİK NORMALE DÖNDÜ
aşanan kazanın ardından oluşan trafik, araçların bölgeden kaldırılması ile birlikte normale dönerken kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.