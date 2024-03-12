Paralar nereden geldi nereye gitti

Türkiye, CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yakın isimlerin milyonlarca lirayı sayarak bavullara doldurduğu görüntüleri konuşuyor.Bir büroda çekildiği anlaşılan görüntüler, ilk olarak TRhaber.com sitesinin haberiyle ortaya çıktı. Habere göre, görüntüler İstanbul'da bir avukatlık bürosundan geldi. Bavulları taşıyan ve parayı oraya getiren kişi, İmamoğlu'nun Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminden beri kasası olarak bilinen Fatih Keleş.Nereden geldiği belli olmayan milyonların sayımı 4 saat sürerken, İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu döneminde Belediyelerden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Özgür Nas ve yine Kaftancı-oğlu'nun Özel Kalem Müdürü Can Poyraz'ın kirli paraları taşıması ve sayması dikkat çekiyor.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı 'video görüntüleri ile ilgili olarak maddi gerçeğin ortaya çıkarılması, suç ve suç unsuru bulunup bulunmadığının tespiti için' resen soruşturma başlattı.Görüntülerin ortaya çıkması sonrası bu paraların nereden geldiği ve nerede kullanılacağı merak ediliyor. İmamoğlu ve kayıtlarda yer alan isimlerden henüz açıklama gelmedi. İmamoğlu'nun kurultayda delege satın aldığını söyleyen eski CHP Muş Gençlik Kolları Başkanı Erkan Çakır, söz konusu paraların ihale verilen müteahhitlerden geldiğini öne sürdü. Esenyurt eski Belediye Başkanı Gürbüz Çapan da “16 milyon için çalışıyorlar. Bravo Ekrem” mesajı atarak İmamoğlu'nu eleştirdi.Keleş'in, İmamoğlu'nun Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminden itibaren kasası olduğu iddia ediliyor. İmamoğlu ile çok yakın olduğu bilinen Fatih Keleş, İstanbul Büyükşehir Belediyespor'un başkanlığını yapıyor. Keleş'in Mermerciler Sitesi'nde esnaf olarak tanındığı belirtiliyor.Skandal görüntülerle ilgili CHP İstanbul İl Başkanlığı'ndan sonu işaretlerini daha da derinleştiren bir açıklama geldi. Açıklamada 'Söz konusu görüntüler CHP İstanbul İl Başkanlığı binasının 2019 yılında satın alınmasıyla ilgilidir. Mal sahibine kapora ödenmesine ilişkindir' denildi. Bu açıklamanın ardından şu sorular akıllara geldi:* Eğer bu para İl Başkanlığı binasının satın alınması ile ilgiliyse, milyonlarca lira neden resmi yollar yerine elden verildi? O nakit para kimindi, bir partinin kayıt dışı parası olur mu?* Açıklamada sözde belge diye paylaşılan A4 kağıtta bina satışına ilişkin 15 milyon 510 bin liranın 'nakden haricen' teslim edildiği belirtiliyor. Nakden ve haricen ne demek?* İl Başkanlığı binasının alımı o dönem CHP Genel Merkez düzeyinde takip ediliyordu. Hal böyleyken partide onca üst düzey yetkili varken paraları neden sıradan bir Belediye Meclis üyesi olarak görünen Fatih Keleş getirdi?Para sayma görüntüleri sonrası bir açıklama da CHP eski avukatı Mustafa Kemal Çiçek'ten geldi. Avukat Çiçek, CHP İl Başkanlığı'nın yayınladığı belgeyi “paçavra” olarak niteleyip il binasının alımında kendisinin de bulunduğunu belirterek şunları kaydetti: “30 milyon TL'nin üzerindeki rakam Genel Merkez marifeti ile gönderilmiş olup, bakiye kalan bir kısım; Ocak 2020'de hazine yardımının gelmesi ile ikmal edilmiştir! Satıcıya yönelik işlemler banka üzerinden yapılmıştır! Birileri, bir yerlerden haricen para toplayarak; haksız zenginleşme içerisine girmiş ise bunun tesbit ve gereğini yapacak makamlar bellidir!”