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Beyaz Gazete
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MSB duyurdu! 3'ü PKK'lı 1'i FETÖ'cü 46 kişi yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı, "Hudut kartallarımız, ülkemizden Yunanistan’a ve Suriye’den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 46 kişiyi yakaladı" ifadelerine yer verildi.

Ekleme: 12.03.2024 - 14:01 Güncelleme: 12.03.2024 - 14:10 / Editör: Ozge Selin
MSB duyurdu! 3'ü PKK'lı 1'i FETÖ'cü 46 kişi yakalandıBakanlık sosyal medya hesabından; 'Hudutlarımızın güvenliği için yasa dışı geçişlerle mücadelemiz sürüyor. Hudut kartallarımız, ülkemizden Yunanistan'a ve Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 46 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede şahıslardan 3'ünün PKK/PYD-YPG, 1'inin de FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi' şeklinde açıklama yapıldı.

MSB duyurdu! 3'ü PKK'lı 1'i FETÖ'cü 46 kişi yakalandı