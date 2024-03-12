MSB duyurdu! 3'ü PKK'lı 1'i FETÖ'cü 46 kişi yakalandı

Bakanlık sosyal medya hesabından; 'Hudutlarımızın güvenliği için yasa dışı geçişlerle mücadelemiz sürüyor. Hudut kartallarımız, ülkemizden Yunanistan'a ve Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 46 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede şahıslardan 3'ünün PKK/PYD-YPG, 1'inin de FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi' şeklinde açıklama yapıldı.