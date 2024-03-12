MSB duyurdu! 3'ü PKK'lı 1'i FETÖ'cü 46 kişi yakalandı
Milli Savunma Bakanlığı, "Hudut kartallarımız, ülkemizden Yunanistan’a ve Suriye’den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 46 kişiyi yakaladı" ifadelerine yer verildi.
Bakanlık sosyal medya hesabından; 'Hudutlarımızın güvenliği için yasa dışı geçişlerle mücadelemiz sürüyor. Hudut kartallarımız, ülkemizden Yunanistan'a ve Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 46 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede şahıslardan 3'ünün PKK/PYD-YPG, 1'inin de FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi' şeklinde açıklama yapıldı.