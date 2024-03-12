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Beyaz Gazete
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Kuzey Ege'de feribot seferleri yapılamayacak

Ege Denizi'nin kuzeyindeki fırtına nedeniyle Çanakkale'de yapılması planlanan bazı feribot seferleri iptal edildi.

Ekleme: 12.03.2024 - 09:44 Güncelleme: 12.03.2024 - 10:24 / Editör: Ozge Selin
Kuzey Ege'de feribot seferleri yapılamayacakÇanakkale Boğazı ile adalar hattında ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ'den yapılan açıklamada, Geyikli-Bozcaada hattında, olumsuz hava şartlarından dolayı tarifede bulunan planlı tüm seferlerin iptal edildiği duyuruldu.

Kabatepe-Bozcaada hattında, gün içerisinde sadece Kabatepe'den saat 09.00 ve 19.00'da, Gökçeada'dan ise saat 17.00'da sefer yapılacağı, planlı tüm seferlerin olumsuz hava koşullarından dolayı iptal edildiği bildirildi.