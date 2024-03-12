Külotlu çorap cinayetinde şarkıcı Seçil Çiftçi’den şok sözler: Kör öldü badem gözlü mü oldu

İstanbul Sancaktepe'de Aralık 2022'de ormanlık alanda cesedi bulunan Semih Sevim'in külotlu çorapla boğularak öldürülmesine ilişkin soruşturma sonrası 26 yaşındaki şarkıcı Seçil Çiftçi ile babası Cemal Çiftçi hakkında 'Tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.Seçil Çiftçi ve babasının yargılandığı dava İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye devam etti. Mahkeme Başkanı, Adli Tıp Kurumu 1. Adli Tıp İhtisas Kurulu raporunun ulaştığını tutanağa geçirdi. Raporda, otopsi raporuna göre maktulün bilincini kaybettirecek veya azaltacak, kendisini savunmasına etki edecek herhangi bir maddenin de tespit edilmediği kaydedildi. Maktuldeki yaralanmalarının tamamının boğma öncesinde meydana getirildiği anlatılan raporda, kafa bölgesinde yaralanmaların yaşamını tehlikeye sokar nitelikte olduğu belirtildi.Raporda, kafatasında ve yüzünde kemik kırıkları bulunan ve beyin kanaması bulunan maktulün ölümünün bağla boğmaya bağlı meydana geldiği vurgulandı. Raporda, ölende meydana gelen yaralanmaların tamamının sanığın kendisi tarafından yapılabileceği gibi bir başkası ya da başkaları tarafından da yapılmış olabileceği, bunlar arasında tıbben ayrım yapılamadığı da belirtildi.ATK raporuna karşı savunama yapan sanık Seçil Çiftçi, 'Kafasına viski şişesiyle vurmuştum. Amacım bayıltmaktı. Ama etki olmadı. Ne yaptıysam koruma amaçlı yaptım. Elinde bıçak olduğu için bu defa sopayla vurdum. Kollarındaki yaraların sebebi muhtemelen o. Aynı zamanda kurtulmak için kafasına ve başka yerlerine de sopayla vurdum' dedi.Boğma olayındaki çorabın ne ara boğazına gittiğini, amacının çorapla kollarını bağlamak olduğunu ileri süren Çiftçi, 'Pişmanım. Olay öncesi bir hafta kapılarımda yattı. Keşke ailesi bu hassasiyeti yaşarken gösterseydi. Madem kardeşinizle husumetimin olduğunu biliyorsunuz engel olmadınız? Kör öldü badem gözlü mü oldu' diyerek aileye sitemde bulundu.Maktulün kafasında ilişkileri varmış gibi kurgular yaptığını ileri sürerek 'Kafasında Seçil'le ilişkili yaşıyor ama ben yokum. 25 yaşındayım mahkemelere bir tek onun yüzünden girdim. Kaçma durumum söz konusu olamaz' şeklinde konuşarak tahliyesini istedi. Şikayetçi Sevgi Arslan, Seçil'in sürekli olarak ağabeyini aradığını, barışmak istediğini ve rahatsız edildiği yönündeki beyanlarının doğru olmadığını söyledi.Şikayetçi avukatı, ATK maktul Semih Sevim'in önce acımasızda darp edildiğini ardından katledildiğini bu eylemi tek başına yapamayacağını ifade ederek 'Birden fazla kişi tarafından planlanarak canavarca öldürülmüştür. Her iki sanığın da cezalandırılmasını, sanık Cemal Çiftçi'nin tutuklanmasını talep ediyoruz' dedi.Söz alan Seçil Çiftçi, 'Eylemi tek başıma yaptım. Yanımda kimse yoktu' dedi. Baba Cemal Çiftçi olayla ilgisinin olmadığını söyledi.Külotlu çorap cinayetinde şarkıcı Seçil Çiftçi'den şok sözler: Kör öldü badem gözlü mü olduAra kararını açıklayan mahkeme, mütalaanın hazırlanması için dosyayı duruşma savcısına gönderilmesine, Çiftçi'nin tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.