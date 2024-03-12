Katil oğlunu ABD'ye kaçırmıştı: Eylem Tok ve oğlu için Talepname iletilecek

Eylem Tok ve 1 kişinin ölümüne neden olan oğlu için Adalet Bakanlığı tarafından başlatılan süreç işliyor.Oğluyla önce Mısır'a ardından ABD'ye kaçan Eylem Tok için kırmızı bülten çıkarıldı.Aynı zamanda ABD'den iadesi talep edilen Tok ve oğlu Timur Cihantimur için 7 Mart Perşembe günü ABD müsteşar yardımcısı ile toplantı yapıldı.Ertesi gün ise Türkiye, talep edilen dosyaları iletti. Tutuklanması amacıyla yapılan geçici talebin ardından iade talepnamesinin yazımına başlandı.Toplumda oluşan hassasiyet ve sürecin bir an önce tamamlanması için 60 günlük yasal sürenin beklenmeyeceği; belgenin en geç 1 hafta- 10 gün içinde ABD Adalet Bakanlığına iletileceği öğrenildi. Kazayı yapan 17 yaşındaki sürücünün ABD vatandaşı olması sebebiyle anne ve oğlu için 2 ayrı süreç işleyecek.Annenin iade dosyasının genişletileceği belirtiliyor. 'Gasp ve delilleri yok etme' suçlamaları da iade talepnamesine eklenecek. Kazanın üzerinden 3 saat gibi kısa bir süre geçmişken, annenin oğlunu yurt dışına kaçırmış olması da şüpheli bulunuyor.Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, anne Tok'a yardım eden kamu görevlilerinin olup olmadığının araştırılması konusunda da talimat verdi.Tüm kameraların incelenmesini, annenin kaza öncesi ve sonrasında kimlerle bağlantı kurduğunu aydınlatılmasını talep etti.Söz konusu kazanın, 'adi suç' kapsamında değerlendirilmesi gerekçesiyle, Türkiye'ye iadesinin gerçekleşeceği düşünülüyor.Bakanlık kaynakları; geçmişte İngiltere ve ABD gibi ülkelerden benzer suçluların iadesinin gerçekleştiğini, ABD'nin ise işlenen suçun niteliğine göre iadede zorluk çıkarmayacağını belirtiliyor.