Kandil kuryeliğine mesleki faaliyet kılıfı! Teröristle görüşen avukattan akla ziyan açıklama

Antalya Yüksek Güvenlik Ceza İnfaz Kurumu'nda aralarında Beşiktaş stadyumunda bombalı araç eylemine katılan teröristin de bulunduğu hükümlü azılı PKK'lı 4 teröriste görüşe giden avukat Şüheda Ronahi Çiftçi, iki teröriste küp şeker boyutuna getirilmiş özel pelür kağıda yazılmış 16 sayfalık Kandil talimatlarını iletirken gardiyanları dikkati sayesinde yakalandı. SABAH'ın gündeme taşıdığı skandal notlarda Kandil'in yerel seçimler öncesinde cezaevindeki üyelerine ölüm orucu, örgüt elebaşı Abdullah Öcalan'a mektup gönderme ve yakınlarını eyleme davet etme talimatı gönderdiği ortaya çıkmıştı.Cezaevine mikro not getirdiği gün ile yakalandığı tarihteki cep telefonu farklı çıkan avukat ifadesinde telefonlarını değiştirme sebebinin delil yok olmadığını öne sürüp, hayatı boyunca çok telefon kırmış bir insan olduğunu, sadece telefon değiştirme sürecinin ziyaretle aynı döneme denk geldiğini savundu.Ofisinde yapılan aramada ele geçirilen 'arkadaşlar açlık grevi zamanı geldi' başlığıyla yazılan doküman sorulan avukat Çiftçi, 'yazdığımı hatırlamıyorum. Yapmış olduğum görüşmede bir hükümlü beyanlarını not almış olabilirim. Notlama içerisinde kelime aralarında üç noktanın bulunmasını ne amaçla yaptığımı hatırlamıyorum' diyerek kendisini savunmaya çalıştı.Terör örgütüne üye olmak suçundan tutuklanan avukat Şüheda Ronahi Çiftçi'nin İnsan Hakları Derneği (İHD) ve Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) Antalya Şube yöneticisi olduğu ortaya çıktı. Tutuklama kararı sonrasında ise Çiftçi'nin üye olduğu örgütlenmeler tarafından Antalya adliyesi önünde basın açıklaması yapıldığı öğrenildi.Dernek üyeleri, 3 avukatla savunma yapan Şüheda Ronahi Çiftçi'nin Kandil'de yazılan 16 sayfalık mikro notları cezaevine taşımasından habersiz gibi Antalya adliyesi önünde yaptıkları açıklamada avukat Çiftçi'nin mesleki faaliyetlerinin suçlama konusu olduğunu iddia etti.Antalya Adliyesi önünde basın açıklaması yapan İHD Antalya Şubesi başkanlarından Deniz Yıldırım, Çiftçi'nin mesleki faaliyetlerinden ötürü tutuklandığını, soruşturmanın bütünüyle mesleki faaliyetleri ve insan hakları çalışmalarını kriminalize edilip, insan hakları mücadelesinden alıkonulmasına dönük bir soruşturma olduğunu öne sürüp, Çitfçi'nin derhal serbest bırakılmasını istedi.Yıldırım, Çiftçi'nin PKK'lı bombacılara mikro not getirdiğinden de hiç bahsetmedi. Aynı dernekler ve üyeleri sosyal medyada da algı çalışma yaptı.Çiftçi'nin tutuklanmasını konuyla hiç ilgisi olmayan çıplak arama ve işkence iddialarına dayatan dernekler, sosyel medya üzerinden avukat Şüheda Ronahi Çiftçi'yi mağdur göstermeye çalıştı.